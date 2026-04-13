الخميس, 16 أبريل 2026 | 28 شَوَّال 1447
اعتماد الدليل التنظيمي للوحات التجارية في مكة المكرمة

«واس»
الاثنين 13 أبريل 2026 12:19 |1 دقائق قراءة
اعتمدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الدليل التنظيمي للوحات التجارية، في إطار جهودها لتعزيز الموجهات التصميمية لعمارة مكة المكرمة، والحد من مظاهر التشوه البصري، والارتقاء بجودة المشهد الحضري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

يأتي الدليل استنادا إلى دراسة تحليلية شاملة لواقع اللوحات التجارية في مكة المكرمة، شملت رصد التحديات المرتبطة بالسياق العمراني، والتصميم، وأعمال الصيانة، وما ينتج عنها من تباين في الأحجام والألوان، أو تثبيت خارج الحدود المعمارية، أو استخدام عناصر إنشائية غير ملائمة، بما يؤثر في الصورة البصرية العامة للمدينة.

2000 فندق ومنشأة مرخصة في مكة والمدينة بطاقة 423 ألف غرفة

ارتفعت أعداد غرف الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 423...

Tue, 31 2026

يهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يحدد الأسس التصميمية والمواصفات الفنية والأبعاد والخطوط والألوان، بما يسهم في تنظيم وتنسيق الواجهات التجارية، والحفاظ على العناصر المعمارية المميزة لواجهات المباني، وتعزيز تناسق الصورة الحضرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

يشمل نطاق التطبيق جميع المباني والمنشآت التجارية داخل النطاق الجغرافي للهيئة الملكية، مع مراعاة خصوصية المواقع المحيطة بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بما يضمن تكامل اللوحات التجارية مع الطابع المعماري العام للمدينة.

أكدت الهيئة أن الدليل يمثل خطوة تنفيذية ضمن مبادرات تحسين جودة الحياة، ويعزز الشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية جاذبة ومنظمة، ترتقي بتجربة السكان والزوار، وتعكس المكانة الحضارية لمكة المكرمة.

