تستهدف مواقف الرياض في خطتها التوسعية، تفعيل أكثر من 300 ألف موقف مُدار مجاني و20 ألف موقف مدفوع في مدينة الرياض، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية".

جرى تفعيل أكثر من 30 ألف موقف تدار مجانا في العاصمة، للحدّ من تسرب المركبات إلى داخل الأحياء وتنظيم الوقوف العشوائي، إضافة إلى 11 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية لتسهيل الوصول إلى الوجهات وتنظيم حركة الوقوف.

تمثل الخطط المستقبلية – سواء للمواقف على الشوارع أو خارجها – خطوة أساسية نحو بناء شبكة مواقف متكاملة تدعم سكان الرياض وزوّارها وتوفر لهم تجربة تنقّل أكثر سهولة.

تعمل مواقف الرياض تحت ادارة شركة "ريمات الرياض للتنمية"، الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض، والتي تعمل على عديد المشاريع والحلول التنموية، منها حلول التنقل.

بلغ عدد مستخدمي تطبيق "مواقف الرياض" أكثر من 300 ألف مستخدم، إضافة إلى وجود نحو 350 جهاز دفع ذاتي بالقرب من المواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، فيما تشير الإحصاءات إلى أن عدد التذاكر المشتراة تجاوز مليون ونصف المليون تذكرة منذ بدء التفعيل.

ولزيادة الانضباط ورفع كفاءة التنظيم، تم تعزيز تنظيم الوقوف من خلال الرقابة الميدانية على وقوف المركبات عبر 14 سيارة متابعة مزوّدة بأنظمة رصد آلي للحدّ من الوقوف العشوائي.

فرص استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص

إضافة إلى المواقف على الشوارع التجارية المفعلة الآن، تعمل ريمات الرياض للتنمية في مواقف الرياض على زيادة المعروض من المواقف، من خلال طرح فرص استثمارية لتطوير مواقف السطحية، ومواقف متعددة الأدوار، والمواقف الميكانيكية في أراض بلدية متنوعة في الرياض.

وخلال العام الأول من التشغيل، طرحت "ريمات الرياض للتنمية" فرصا استثمارية متعددة للاستفادة من الأصول البلدية وتعزيز شراكة القطاع الخاص، وتمكينه من تحويل الأصول إلى مراكز تنقل فعّالة تقع قرب من المواقع الأكثر ازدحامًا، كالمستشفيات، محطات قطار الرياض، مراكز خدمات النقل.

ما الفرق بين المواقف المدفوعة والمواقف المدارة المجانية؟

المواقف المدارة هي مواقف مجانية لسكان الأحياء السكنية وزوارهم فقط. وتهدف مواقف الرياض من تنظيمها إلى أن تكون مواقف الحي للسكان وزوارهم فقط، من أجل المساهمة في تحسين جودة الحياة والحد من تسرب المركبات إلى الأحياء.

تعتمد آلية التنظيم على تصاريح سكنية مرتبطة بالعنوان الوطني يستخرجها سكان الحي لمركباتهم من تطبيق مواقف الرياض لتمييزها عن المركبات المتسربة

أما المواقف المدفوعة، فهي المواقف التي تكون على الشوارع التجارية، وهي مفعلة الآن في عدد من الشوارع والطرق الحيوية مثل العليّا، وشارع التحلية، وشارع الأمير ممدوح، وطريق الملك فهد ، وطريق العروبة وغيرها.

لا تتجاوز رسوم المواقف المدفوعة 3 ريالات بدون ضريبة للساعة، وتعتبر أول 15 دقيقة مجانية، في حال كان الوقوف سريعا للمحلات التجارية وغيرها.