الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
الأخبار

استكشاف 8 ملايين أونصة من الذهب في السعودية خلال 2025

عبدالسلام الثميري
عبدالسلام الثميري من الرياض
الثلاثاء 13 يناير 2026 15:46 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
استكشاف 8 ملايين أونصة من الذهب في السعودية خلال 2025

اكتشفت السعودية 8 ملايين أونصة من الذهب خلال عام 2025 وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" سليمان العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الذهب السعودية.

وقال العثيم على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض إن نصيب الشركة من هذه الاستكشافات بلغ 1.5 مليون أونصة، موضحا أن الشركة مستمرة في تحديث مصفاتها لتصفية 36 طنا من الذهب، وإصدار علامات تحمل اسم شركة مصفاة الذهب السعودية للذهب المنتج محليا.

شركة مصفاة الذهب السعودية تمتلك جميع خطوط الإنتاج وخدمات التعدين، بما في ذلك التصوير الجوي والتصوير الأرضي وحفر الخنادق والآبار، وتهدف إلى تحقيق 50% من الإنتاج المحلي بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من الدعم الحكومي والخدمات المقدمة، وفقا للعثيم.

الذهب يواصل اللمعان في 2026 رغم أضخم موجة صعود منذ نحو نصف قرن

بعد واحدة من أكثر موجات الصعود انفجاراً في تاريخ الأسواق الحديثة،...

Sun, 11 2026

عام 2025 شهد طفرة تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب سنوية تجاوزت 64%، مدفوعا بتوترات جيوسياسية حادة وزيادة كبيرة في طلب البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.

ووفقا للبيانات المسجلة، فقد بلغ متوسط سعر أونصة الذهب لعام 2025 ما بين 3400 و3500 دولار، وهو رقم يعكس الرحلة الصعودية التي بدأت من مستويات 2710 دولارات في مطلع العام لتصل إلى ذروتها التاريخية في ديسمبر حين سجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق قرب 4500 دولار للأونصة.

وأشار العثيم  إلى أن الشركة تستفيد من الخبرات الأجنبية وتعمل على تطوير مناجمها ومصافيها لتكون من الشركات المتقدمة في مجال التعدين على المستوى العالمي، وستبدأ في تطبيق إستراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج عبر توسيع نطاق عملها في مجال التعدين، وستبحث عن فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال.

التعريفات
السعوديةالذهبأسعار الذهب
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية