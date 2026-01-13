استكشاف 8 ملايين أونصة من الذهب في السعودية خلال 2025

اكتشفت السعودية 8 ملايين أونصة من الذهب خلال عام 2025 وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" سليمان العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الذهب السعودية.

وقال العثيم على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض إن نصيب الشركة من هذه الاستكشافات بلغ 1.5 مليون أونصة، موضحا أن الشركة مستمرة في تحديث مصفاتها لتصفية 36 طنا من الذهب، وإصدار علامات تحمل اسم شركة مصفاة الذهب السعودية للذهب المنتج محليا.

شركة مصفاة الذهب السعودية تمتلك جميع خطوط الإنتاج وخدمات التعدين، بما في ذلك التصوير الجوي والتصوير الأرضي وحفر الخنادق والآبار، وتهدف إلى تحقيق 50% من الإنتاج المحلي بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من الدعم الحكومي والخدمات المقدمة، وفقا للعثيم.

عام 2025 شهد طفرة تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب سنوية تجاوزت 64%، مدفوعا بتوترات جيوسياسية حادة وزيادة كبيرة في طلب البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.

ووفقا للبيانات المسجلة، فقد بلغ متوسط سعر أونصة الذهب لعام 2025 ما بين 3400 و3500 دولار، وهو رقم يعكس الرحلة الصعودية التي بدأت من مستويات 2710 دولارات في مطلع العام لتصل إلى ذروتها التاريخية في ديسمبر حين سجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق قرب 4500 دولار للأونصة.

وأشار العثيم إلى أن الشركة تستفيد من الخبرات الأجنبية وتعمل على تطوير مناجمها ومصافيها لتكون من الشركات المتقدمة في مجال التعدين على المستوى العالمي، وستبدأ في تطبيق إستراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج عبر توسيع نطاق عملها في مجال التعدين، وستبحث عن فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال.