بدأت جامعة نيو هيفن الأمريكية استقطاب هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية لفرعها في الرياض استعداد لبدء أول فصولها الدراسية هذا العام، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" ليو ليستر نائب الرئيس الأول للجامعة.

وقال ليستر إن رسوم الدراسة الجامعية في فرع الرياض ستكون أقل بكثير من الرسوم في الولايات المتحدة دون أن يفصح عن نسبة الاختلاف في الرسوم، مشيرا إلى توقيع الجامعة اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتوفير تمويل تعليمي للطلاب، إضافة إلى مفاوضات مع جهات تمويلية أخرى لتمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعة.

‎وبحسب بنك التنمية الاجتماعية، تصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال، وعلى فترة سداد تمتد إلى 4 سنوات، ومن دون أي رسوم إدارية، شرط وجود قبول للمتقدم.

وحققت أعمال تجهيز الحرم الجامعي للجامعة داخل مدينة مسك بالرياض تقدما جيدا، وقال ليستر: "يمضي العمل في الحرم الجامعي بخطى ممتازة، فقد كشفنا في يونيو عن تصميم كلية الأعمال والابتكار الرقمي، من إعداد مكتب «كامبس» البريطاني المتخصص في عمارة التعليم، ويحرز فريق البناء تقدما ممتازا في تحويله إلى قاعات دراسية حقيقية".

وأضاف أن الجامعة سيكون لها "مرافق في موقعين داخل مدينة مسك: مبنى الكلية الرئيسي الذي يجري تجهيزه حاليا، وقاعات دراسية في مركز مدينة مسك.

وأوضح أن وجود الجامعة داخل المركز الذي يستضيف بالفعل جهات تعليمية وتدريبية أخرى، من بينها مرافق متخصصة للطهي والأزياء سيجعل طلاب نيو هيفن "جزءا من منظومة تعليمية متكاملة، ومن التلاقح الأكاديمي الذي تقوم عليه مدينة مسك".

وأشار ليستر إلى أن مرحلة استقطاب الكوادر بدأت، قائلا: "الكوادر تصل تباعا فسنعلن قريبا عن أولى تعييناتنا في هيئة التدريس وعن قيادتنا الأكاديمية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الجامعة لبدء الدراسة في فرعها بالرياض، والذي يعد أول فرع دولي لها في المنطقة.

تأسست جامعة نيو هيفن في حرم جامعة ييل في 1920، ويبلغ عدد طلابها 7700 طالب في حين يقع حرمها الرئيسي في ولاية كونيتيكت شمال شرق الولايات المتحدة، وتقول الجامعة إنها تقدم أكثر من 100 برنامج في مرحلة البكالوريوس ودرجات الدراسات العليا عبر أكثر من 90 مجالا دراسيا.

ولفت نائب الرئيس الأول إلى توقيع الجامعة خطاب تعاون مع هيلتون خلال وقت سابق من هذا الشهر، ويشمل فرص التدريب العملي وتنمية المواهب لطلابنا في السعودية.

وأكد أن الجامعة تعمل حاليا على شراكات إضافية مع قطاع الأعمال للمساعدة في جسر الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، ومع المدارس للمساعدة في جسر الفجوة بين المدرسة والجامعة، متوقعا الإعلان عن شراكات من النوعين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال "إننا نبني نموذجا جديدا للتعليم العالي في السعودية، والشراكات هي السبيل إلى بنائه".

‎يُذكر أن جامعة نيو هيفن تُعد أول جامعة أمريكية وأجنبية تفتتح فرعا لها في السعودية حيث وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على افتتاح فرع لها في الرياض.

وستفتح الجامعة أبوابها للطلاب في خريف هذا العام 2026، حيث ستستقبل الكلية أول دفعة من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في برامج الأعمال والابتكار الرقمي.