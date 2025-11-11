أسهم منتدى TOURISE، الذي يعد المنصة الأولى من نوعها على مستوى العالم، في تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى تسريع نمو قطاع السياحة العالمي وتعزيز تحوله المستدام، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية للمنتدى المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة قادة الحكومات والمستثمرين والمبتكرين في مجالات السياحة والتقنية والاستدامة.

الاستثمارات تجسد رؤية المنتدى الرامية إلى تحفيز تدفق الصفقات النوعية الكبرى إلى قطاع السياحة من خلال جمع القطاعين العام والخاص لصياغة حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تمكِّن القطاع من مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق ازدهار مستدام للعقود المقبلة.

الخطيب: المنتدى منصة لتحويل الطموحات إلى شراكات إستراتيجية

أكد وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE أحمد الخطيب أن المنتدى لعب دورًا محوريًا في توحيد جهود المستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين تحت مظلة واحدة، مشيرًا إلى أنه نجح في تحويل الرؤى الطموحة إلى شراكات وصفقات إستراتيجية تعيد صياغة مستقبل اقتصاد السفر العالمي.

وقال الخطيب: "سنعيد معًا رسم ملامح قطاع السياحة العالمي بالاعتماد على قوة الذكاء الاصطناعي، وترسيخ تميز الوجهات السياحية والارتقاء بجودة التجربة، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع الفرص في مختلف عناصر المنظومة السياحية".

شركات عالمية ومحلية ضمن استثمارات ضخمة تعيد رسم مشهد السياحة

شملت قائمة الشركات التي أعلنت محافظها ضمن استثمارات الـ113 مليار دولار فنادق ميليا، وفنادق بي دبليو إتش، وGOCO للضيافة، وسينومي، وراديسون، وفنادق إيرث، وديلونيكس وأوشن لينك، إضافة إلى الفوزان القابضة، والكثيري القابضة، والعثيم، ومدينة المعرفة الاقتصادية.

وتهدف الاستثمارات إلى تطوير البنية التحتية وتنمية الكفاءات البشرية، مع توظيف أحدث التقنيات في مجالات جمع البيانات والتصميم والضيافة، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية جديدة ترتقي بتجربة الزوار وتوفر فرص عمل نوعية، إلى جانب تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجمع بين عراقة التراث وروح الابتكار، لتصبح وجهة سفر مفضلة على مستوى العالم.

صندوق التنمية السياحي يعلن استثمارات وشراكات بـ2.9 مليار ريال لتعزيز الوجهات السياحية في السعودية

أعلن صندوق التنمية السياحي السعودي عن مجموعة من المشاريع والشراكات النوعية بقيمة 2.9 مليار ريال، وذلك خلال مشاركته في منتدى TOURISE 2025، في إطار دوره كممكن رئيسي لتطوير الوجهات السياحية المتكاملة وتعزيز التنوع الاقتصادي في السعودية.

وشهد المنتدى الإعلان عن خمسة مشاريع سياحية متكاملة في منطقة عسير، يبلغ إجمالي عدد مفاتيحها الفندقية 1,211 مفتاحاً، وتشمل: "جريد عسير"، "أرض الضباب"، "متنزه الهضبة"، "منتجع ويستن" (Westin)، "ذا هاوس ريزيدنسز" (The House Residences)".

كما تضمنت الخطة مشاريع مستقبلية لتطوير منطقتي حِيفة وجبل عبدالله تحت العلامة الفندقية "مانتِس" (Mantis)، دعمًا لإستراتيجية تنمية عسير وتحويلها إلى وجهة سياحية رئيسية على مدار العام.

وفي منطقة الباحة، أعلن الصندوق عن مشروع "سارينا" الذي يركز على تطوير وجهات سياحية قائمة على تجربة الضيافة في الطبيعة (Glamping)، بهدف تفعيل مقومات الطبيعة السعودية وربط الوجهات السياحية بمسارات وتجارب ضيافة مبتكرة تعزز الحركة السياحية وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة.

كما وقّع الصندوق ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركاء دوليين لتعزيز الاستثمار في قطاع الضيافة، شملت: "مجموعة ميليا العالمية (Meliá Hotels International) لتطوير نحو 1,000 غرفة فندقية وإدخال علامات فندقية جديدة إلى السوق السعودي من بينها (ZEL)، شركة آينا للضيافة (ina Hospitality) لإطلاق مشاريع ضيافة متنوعة وإدخال علامة (Relais & Châteaux) للمرة الأولى في السعودية، شركة "أرسينالي" الإيطالية (Arsenale) لتطوير مشروع "حلم الصحراء" (Dream of the Desert)، الذي يُعد أول قطار فندقي فاخر في الشرق الأوسط يمتد لمسافة تتجاوز 1,300 كيلومتر عبر خمسة مسارات تمر بعدة وجهات سياحية سعودية".

وأكد الصندوق أن الاتفاقيات والمشاريع تأتي ضمن جهوده لبناء شراكات نوعية تعزز جاهزية القطاع السياحي وتُسهم في تطوير وجهات متكاملة تعكس التنوع الجغرافي والثقافي في السعودية، مشيراً إلى أنه سيواصل خلال المنتدى الإعلان عن شراكات جديدة تدعم مكانة السعودية كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.