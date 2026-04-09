ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو وسط شكوك بشأن هدنة الشرق الأوسط

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، مع إعادة تقييم المتعاملين لمستقبل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدت الهدنة هشة، في ظل تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإبقاء على الأصول العسكرية في الشرق الأوسط إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، محذرًا من تصعيد واسع في حال عدم الامتثال.

تزامن ذلك مع شن إسرائيل ضربات مكثفة على لبنان، ما دفع كبير المفاوضين الإيرانيين إلى التحذير من أن اتساع رقعة المواجهات، إلى جانب إصرار واشنطن على تخلي طهران عن طموحاتها النووية، قد يعرقلان فرص التوصل إلى اتفاق دائم.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق Hormuz Strait، ما زاد من الضغوط التضخمية في الأسواق.

صعود العوائد بعد تراجع حاد

سجل العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنحو 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 2.97%، بعد انخفاضه بنحو 14 نقطة أساس في جلسة الأربعاء.

وظلت السندات تحت ضغط خلال الفترة الماضية، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، الذي عزز مخاوف التضخم وأعاد تشكيل توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، فيما ظلت العوائد شديدة الحساسية لتطورات الصراع.

الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بآمال إنهاء الصراع في إيران

توقعات الفائدة تعيد تشكيل السوق

كان المتعاملون قد خفّضوا رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من جانب European Central Bank، إلا أن الأسواق لا تزال تسعّر زيادتين محتملتين خلال العام الجاري، مع بلوغ احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل نحو 42%.

كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية، بنحو 4.1 نقطة أساس إلى 2.53%، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة.

اتساع الفارق مع السندات الإيطالية

في السياق ذاته، صعد العائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.77%، فيما استقر الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية عند نحو 79 نقطة أساس، في إشارة إلى استمرار تقييم المخاطر السيادية داخل منطقة اليورو.