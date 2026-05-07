ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 200 ألفا

ارتفعت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 200 ألف طلب الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا، رغم ارتفاع التضخم.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة في الأسبوع الذي انتهى في الثاني من مايو الجاري، ارتفع بواقع 10 آلاف طلب ليصل العدد إلى 200 ألف.

يشار إلى أن عدد المتقدمين بطلبات جاء أقل من العدد الذي توقعه المحللون الذين قامت شركة "فاكت سيت" للبيانات باستطلاع آراؤهم، حيث توقعوا أن يبلغ 205 آلاف طلب جديد.

وتم تعديل عدد طلبات الأسبوع السابق، الذي كان يعد الأدنى منذ عام 1969 بالزيادة بواقع ألف طلب، ليصل إلى 190 ألف طلب.