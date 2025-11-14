



تلعب الكراتين دورًا أساسيًا في العديد من الاستخدامات المتعلقة بالحفظ والأرشفة والإرساليات والشحن، إذ تعد عنصرًا لا غنى عنه في مختلف القطاعات التجارية واللوجستية. وقبل ظهور الكراتين بصورتها الحديثة، كانت الصناديق الخشبية والأقمشة تُستخدم في العصور القديمة لأغراض الشحن والتخزين، فيما تُعد الصين من أوائل الدول التي استخدمت الكرتون في القرن الخامس عشر.

وفي ظل توسع الشركات اللوجستية وزيادة نشاط قطاع الشحن في السعودية، إلى جانب دخول المتاجر الإلكترونية بقوة إلى السوق، ارتفع الطلب على “الكراتين” بشكل ملحوظ، بحسب عاملين في القطاع.

وبحسب وزارة التجارة لـ "الاقتصادية" بلغ عدد المحلات القائمة في نشاط التعبئة والتغليف حتى الربع الثالث من 2025 في 3 مناطق رئيسية من السعودية 14,598 محلًا؛ تتصدرها منطقة الرياض بـ 5,975 محلًا، تليها مكة المكرمة بـ 4,393 محلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1,674 محلًا.

كراتين تناسب احتياجات الشحن

خلال جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" على محلات الجملة لبيع الكراتين في الرياض، أوضح ربيع غنام، وهو بائع في محلات التعبئة والتغليف، أن الكراتين تأتي بأشكال وتصاميم مختلفة تناسب احتياجات الشحن والأرشفة والهدايا وتخزين المواد الغذائية مثل الفواكه.

وأشار غنام إلى أن أسعار كراتين المطارات تبدأ من 5 ريالات لمقاس 50 سم طولاً و40 سم عرضاً وارتفاعاً، وقد تصل إلى 15 ريالًا، بينما تبدأ أسعار كراتين الأرشفة من 80 هللة بمقاس 18 سم طولًا و16 سم ارتفاعًا و7.5 سم عرضًا. أما الأحجام الكبيرة فتبدأ من 30 ريالًا لمقاس 120 سم طولًا و65 سم عرضًا وارتفاعًا.

وفيما يخص كراتين الفواكه، أوضح غنام أن كراتين البرتقال التي تتسع لنحو 14 كيلوجرامًا يصل سعرها إلى 1.60 ريال للحبة، مع تخفيضات تتفق عليها المحلات مع باعة الخضراوات قد تصل إلى 10 هللات.

مخلفات الكراتين والورق في المرتبة الثانية

على صعيد المخلفات وإعادة التدوير، تأتي مخلفات الكراتين والورق في المرتبة الثانية بعد المواد العضوية والبلاستيك ونفايات أخرى، بإجمالي 1.727.166 مليون طن، وفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان.

من جانبه، أفاد أحمد السيد، وهو بائع في محلات التعبئة والتغليف منذ أكثر من 10 سنوات، بوجود كراتين صغيرة جدًا تشبه حجم كف اليد، تبدأ أسعارها من 69 هللة للحبة بمقاس 20 سم طولًا و15 سم عرضًا و8 سم ارتفاعًا، بينما تصل أسعار الأحجام الكبيرة إلى 40 ريالًا بمقاس 120 سم طولًا و80 سم عرضًا وارتفاعًا.

وأشار السيد إلى أن المتاجر الإلكترونية تعتمد بشكل واسع على الكراتين المخصّصة التي تُباع بالحبة أو بالربطة، حيث تحتوي الربطة على 50 كرتونًا، وتصل أسعارها إلى 2.65 ريال لمقاس 26 سم طولًا و25 سم عرضًا و10 سم ارتفاعًا، وتستخدم غالبًا للهدايا أو لوضع الأحذية وغيرها.

أما كراتين التمر، فأوضح السيد أن أسعارها تبدأ من 57 هللة لسعة كيلو واحد، وتصل إلى 80 هللة لسعة كيلو وربع، فيما يبلغ سعر كرتون سعة 3 كيلوجرام 1.30 ريال للحبة، سواء للبيع بالجملة أو التفريد.