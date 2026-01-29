اختتام أول مختبر سياسات "هاكاثون" في المؤتمر الدولي لسوق العمل

اختتم المؤتمر الدولي لسوق العمل الثلاثاء، أعمال أول مختبر السياسات «هاكاثون»، الذي يمثل صيغة جديدة عملية تهدف إلى تحويل الحوار حول أسواق العمل إلى حلول قابلة للتطبيق والتنفيذ.

ركز مختبر السياسات على «ضمان الوظيفة الأولى»، متناولًا أحد أهم التحديات التي تواجه الشباب على مستوى العالم، والمتمثل في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، كما استعرض المشاركون كيفية تمكين أسواق العمل من ضمان حصول كل شاب على فرصته الأولى في العمل بسرعة، مع الإقرار بالدور الحاسم للتوظيف المبكر في تشكيل المسار المهني على المدى الطويل، والدخل، والتنقل الاجتماعي.

جمعت الجلسة ممثلين عن الشباب، وصانعي السياسات، وأصحاب العمل، والأكاديميين، والخبراء الدوليين لاستكشاف الخيارات السياسية، بما في ذلك ضمانات التوظيف العامة، والحوافز للشركات، والمسارات الانتقالية التي تدعم الشباب عند دخولهم سوق العمل، عبر نقاشات أكدت أن برامج الوظيفة الأولى يجب ألا تقتصر على تسهيل التوظيف فقط، بل تسهم أيضًا في بناء المهارات، وتعزيز الثقة بالنفس، وفتح فرص للتقدم المهني.

أسفر مختبر السياسات عن تطوير إطار عمل «ضمان الوظيفة الأولى»، الذي تم ابتكاره من قبل المشاركين، ويحدد آليات قابلة للتنفيذ لدعم دخول الشباب إلى سوق العمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة وعدالة، بهدف توجيه تصميم السياسات المستقبلية والمساهمة في الجهود الوطنية والدولية الأوسع للحد من بطالة الشباب وتحسين نتائج المراحل المبكرة للمسار المهني.

أدار الجلسة السيد شاه كريم، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SafeRock، وشارك فيها مجموعة متنوعة من الخبراء والممارسين، بما في ذلك ممثلون عن منظمات دولية، وخدمات التوظيف، والقطاع الخاص، والمبادرات الشبابية. وعكس هذا النهج متعدد الأطراف تركيز المؤتمر الدولي لسوق العمل على تطوير السياسات بشكل شامل وتعزيز التعاون العملي.

من خلال إدخال صيغ جديدة مثل مختبر السياسات «هاكاثون»، يواصل المؤتمر الدولي لسوق العمل تعزيز دوره كمنصة تُحوّل الأدلة والحوار والتعاون إلى أدوات عملية تدعم تحقيق نتائج شاملة ومستدامة في أسواق العمل.

يُعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل، على مدى يومي 26-27 يناير 2026، تحت شعار «نصيغ المستقبل»، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 40 وزير عمل ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وصُنّاع القرار، وقادة الفكر، والخبراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية، وبحضور يتجاوز 10000 مشارك من داخل المملكة وخارجها.

