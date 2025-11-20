اتفقت السعودية والولايات المتحدة على تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية، والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية.

جاء ذلك في بيان صحفي في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب القمة السعودية الأمريكية، حيث أكدا التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وبحثا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بالعلاقة الإستراتيجية بين البلدين

نوّه ولي العهد بما حققته زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية في شهر مايو 2025م، من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بالعلاقة الإستراتيجية بين البلدين إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.

وبحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود تعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ما هي الاتفاقيات التي تم توقيعها بين السعودية وأمريكا؟

شهدت الزيارة توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، والشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الإستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية، والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.

كما أقام الرئيس دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب حفل عشاء دولة على شرف الأمير محمد بن سلمان حضره عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونجرس، وقادة قطاع الأعمال.

ما هي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرياض وواشنطن؟

شارك الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترمب في منتدى الاستثمار الأمريكي - السعودي الذي شهد إعلان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانبين بقيمة تقارب 270 مليار دولار.

كما أجرى ولي العهد السعودي لقاءً مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، والتقى عددًا من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي.