اتفاقية سعودية - سويسرية لدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة

بحث اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار في مدينة جدة اليوم، الفرص الاستثمارية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

حضر الاجتماع الرئيس السويسري جي بارميلان، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير الاستثمار المهندس فهد السيف، بمدينة جدة اليوم، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الاتحاد السويسري هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

يأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية للرئيس السويسري للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين على مرور (70) عامًا من العلاقات الدبلوماسية التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع وُقِّع على اتفاقية بين السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس فهد السيف، ومن الجانب السويسري الرئيس السويسري جي بارملان؛ التي تهدف إلى تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.