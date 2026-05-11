اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين السعودية وروسيا تدخل حيز التنفيذ

تدخل اليوم اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني السعودية وروسيا حيز التنفيذ، والتي تشمل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية - والخاصة - والعادية).

وتعد روسيا أول دولة توقع معها السعودية اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.

وكان البلدين وقعا الاتفاقية في ديسمبر الماضي على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي - الروسي الذي انعقد في العاصمة الرياض.

ويسمح الإعفاء المتبادل من التأشيرات دخول مواطني البلدين الصديقين دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء)، كما يسمح البقاء في البلدين لمدة 90 يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، ولا يشمل الإعفاء المتبادل تأشيرات القادمين بغرض (العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج) إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.

ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع احتفاء البلدين والشعبين بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، كما ينعكس ذلك على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، والإسهام في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.