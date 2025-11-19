أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة أمام منتدى الاستثمار الأمريكي - السعودي في واشنطن التوقيع على اتفاقيات استثمارات جديدة مع الولايات المتحدة تتضمن قطاعي الدفاع والطاقة، فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن حجم الاتفاقيات بين القطاعات من البلدين اليوم الأربعاء تصل قيمتها إلى 270 مليار دولار.

البلدان وضعا أسس تعزيز الشراكة التاريخية بينهما

الأمير محمد بن سلمان أكد أن وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خطوة تاريخية لترسيخ التعاون الاقتصادي، ودعا إلى اغتتنام الفرص الجاذبة التي توفرها هذه الشراكة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي توفرها الشراكة السعودية - الأمريكية.

وقال ترمب "إن ولي العهد قائد جريء وملتزم بالعلاقات بين بلدينا. أنا والأمير محمد بن سلمان جعلنا التحالف الأمريكي - السعودي أقوى مما مضى".

ووصف السعودية بأنها أكبر حليف من خارج حلف الناتو، متعهدا بتقديم أسلحة متطورة لها.

الأمير محمد وترمب

صفقات نوعية ستُسرع من وتيرة التحول الاقتصادي

زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية رسخت مبدأ أن كل تعاون للسعودية مع دول العالم يهدف أولًا وأخيرًا لتحقيق الرخاء والازدهار للمواطن السعودي.

الرياض وواشنطن .. صفقة دفاعية ضخمة واتفاقيات في الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

تجاوزت القمة السعودية الأمريكية الملفات التقليدية لتأسس شراكة استراتيجية مستقبلية، حيث أبرمت الرياض وواشنطن صفقات نوعية في قطاعات التكنولوجيا والدفاع ستُسرع من وتيرة التحول الاقتصادي، مما يضمن تدفق الاستثمارات وخلق فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وفق رؤية السعودية 2030.

الحصيلة الاقتصادية للزيارة شكلت نقطة تحول هامة على صعيد العلاقات بين البلدين، تُوجت بتوقيع صفقات عسكرية واقتصادية كبرى تقدر بمليارات الدولارات، هذه الصفقات ليست مجرد أرقام، بل هي محرك مباشر لنمو الاقتصاد الوطني، ستعود بالفائدة المباشرة على أبناء الوطن من خلال توطين الصناعات المتقدمة، ونقل المعرفة والتقنية، وتأسيس مئات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة.