«إنفاذ» يشرف على 60 مزادًا لبيع 631 أصلًا عقاريًا في 15 يوما

الثلاثاء, 24 فبراير 2026
«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 24 فبراير 2026
يشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على تنظيم 60 مزادًا عقاريًا خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل، لبيع 631 أصلًا متنوعًا بين سكني وتجاري وزراعي، موزعة على مختلف مناطق السعودية، ضمن مهامه في تصفية وبيع الأصول المسندة إليه قضائيًا أو نظاميًا.

تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ21 مزادًا لبيع 182 عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7 مزادات لبيع 95 عقارًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ5 مزادات لبيع 89 عقارًا.

وفي المنطقة الشرقية أُقيمت 8 مزادات لبيع 64 عقارًا، فيما شهدت منطقة عسير 4 مزادات لبيع 65 عقارًا، ومنطقة القصيم 4 مزادات لبيع 43 عقارًا.

إلزام الجهات الحكومية السعودية بطرح المنقولات عبر مزاد اعتماد الإلكتروني 

أما بقية المناطق، فشملت مزادين في كل من الباحة (17 عقارًا)، وتبوك (15 عقارًا)، وجازان (14 عقارًا)، وحائل (12 عقارًا)، إضافة إلى مزاد واحد في كل من نجران (12 عقارًا)، والجوف (13 عقارًا)، والحدود الشمالية (10 عقارات).

نشاط المزادات في سياق التحولات التي يشهدها القطاع العقاري

يأتي نشاط المزادات في سياق التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع العقاري، ومن أبرزها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية والحد من احتكارها، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري في السوق.

وتُفرض الرسوم سنويًا على الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل النطاق العمراني، وفق مراحل ومعايير تحددها الجهات المختصة، وذلك بهدف تشجيع ملاك الأراضي على تطويرها أو عرضها للبيع بدلًا من إبقائها دون استثمار.

