الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 3 أبريل 2026 | 15 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46
الأخبار

إنشاء مجمع يضم 100 مصنع في رابغ والتشغيل الأولي منتصف 2027

أمل الحمدي من جدة
الجمعة 3 أبريل 2026 17:49 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
تستعد محافظة رابغ لتنفيذ مشروع مجمع صناعي باستثمار 50 مليون ريال، لإنشاء 100 مصنع في مجالات صناعية متنوعة، لتعزيز القاعدة الصناعية ورفع جاذبية المحافظة للاستثمارات، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" أحمد الهدهدي، المدير التنفيذي لشركة حسن الهدهدي وأولاده، الموقعة للعقد.

ووفقا للهدهدي، فإن المشروع البالغة مساحته 270 ألف متر مربع، سيتم تنفيذه على مرحلتين، على أن يُنجز تشغيل المرحلة الأولى بحلول منتصف عام 2027.

وتمتلك رابغ مقومات إستراتيجية مهمة، أبرزها موقعها الجغرافي وقربها من الموانئ والطرق الحيوية والمشروعات الصناعية الكبرى، ما يجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية.

الهدهدي قال، إن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية الصناعية في محافظة رابغ، خاصه أنه يستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تقارب مساحتها ما بين 700 و1500 متر.

وسيسهم المشروع في استقطاب الاستثمارات الصناعية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم سلاسل الإمداد والخدمات المساندة للقطاع الصناعي.

الهدهدي أشار إلى أن المجمع الصناعي سيهيئ بيئة استثمارية متكاملة للمصنعين ورواد الأعمال، من خلال توفير مساحات صناعية مجهزة وبنية تحتية ملائمة، بما يمكّن المستثمرين من إطلاق مشاريعهم الصناعية والتوسع فيها ضمن بيئة جاذبة ومحفزة.

وتوقيع العقد الاستثماري مع بلدية رابغ يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الحكومي لتعزيز التنمية المحلية، ودعم تطوير البنية الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي القطاع الصناعي أهمية متزايدة.

التعريفات
السعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية