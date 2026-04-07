إنذار 24 ألف ناقل في السعودية ومنحهم فرصة لتصحيح مخالفاتهم





أنذرت الهيئة العامة للنقل السعودية أكثر من 24 ألف ناقل، مع منحهم فرصة لتصحيح مخالفاتهم قبل تطبيق العقوبات بحقهم، وذلك عبر أكثر من 434 ألف عملية فحص نفذتها على أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس 2026، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة في أنشطة النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ودعم التنافسية في القطاع.

أكدت الهيئة في بيان أنها نفذت أكثر من 425.87 ألف عملية فحص في قطاع النقل البري وأكثر من 8,268 عملية فحص في قطاع النقل البحري.

تضمنت هذه العمليات زيارة 77 محطة في القطاع السككي؛ مما يعكس أداء الهيئة المتواصل في متابعة أنشطة النقل والتأكد من مدى التزام الجميع بالأنظمة، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات آمنة للمستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط النقل البري سجل معدل امتثال بلغ 91%، فيما وصل معدل الامتثال في النقل البحري نحو 99%، في حين بلغ معدل الامتثال في النقل السككي 100%، في مؤشر يعكس مدى التزام المنشآت المرخصة والأفراد بالأنظمة المعتمدة من قبل الهيئة.

عدد المخالفات في أنشطة النقل البري والبحري والسككي بلغ خلال الشهر الماضي أكثر من 80,581 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات في قطاع النقل البحري 8 مخالفات.