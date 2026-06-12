إقبال على عمليات تجميل أسعارها تبدأ من 30 ألف ريال.. الرغبة تهزم التكلفة

لم تمنع أسعار عمليات التجميل المرتفعة في السعودية الإقبال الكبير عليها، فرغبة البحث عن الجمال لدى الرجال والنساء هزمت التكلفة التي تبدأ في بعض العمليات من 30 ألف ريال وقد تصل إلى 80 ألفا وفق رصد موسع لـ"الاقتصادية" على عدد من العيادات في الرياض.

وأظهرت نتائج دراسة سعودية حديثة أن 3% من السعوديين والسعوديات سبق لهم الخضوع لعمليات تجميل، وهي نسبة أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة التي تقول بيانات الجمعية الدولية لجراحة التجميل إن نسبتها لا تتجاوز 1%.

الإجراءات الجراحية أعلى في السعودية

ورغم إجراء 6.2 مليون إجراء تجميلي في الولايات المتحدة في 2024 وهي أحدث بيانات متاحة فإن 32% منها فقط هي إجراءات تجميلية جراحية، في حين أن 4.2 مليون إجراء تعد تدخلات غير جراحية تصدرتها حقن البوتوكس بنسبة 43% وبإجمالي تجاوز 1.79 مليون حقنة، تلاها مباشرة حقن الفيلر بنسبة 30%.

وعلى العكس تكشف بيانات الجمعية الدولية لجراحة التجميل أن الإجراءات الجراحية هي السائدة في السعودية، حيث بلغ إجمالي إجراءات التجميل في البلاد 155 ألف إجراء خلال عام، منها 85 ألف عملية جراحية تمثل نحو 55% من الإجمالي، مقابل 70 ألف إجراء غير جراحي.

وتصدرت عمليات شفط الدهون قائمة الإجراءات الجراحية الأكثر شيوعا بـ13.8 ألف عملية، تلتها عمليات تكبير الثدي بـ8.6 ألف عملية، ثم شد البطن بـ6.7 ألف عملية، فيما سجلت عمليات تكبير الأرداف 6.1 ألف عملية.

ارتفاع إقبال الرجال على عمليات التجميل 6% مع تراجع الطلب النسائي

عالميا سجل إجمالي الإجراءات التجميلية للرجال نموا بنسبة 6.3% على أساس سنوي، في حين انخفضت لدى النساء بنحو 4% مقارنة بالعام السابق وفقا لجمعية التجميل مع زيادة اعتماد النساء على الإجراءات غير الجراحية، مثل البوتوكس والفيلر.

وصادق سعد آل طلحاب استشاري الأمراض الجلدية وطب التجميل وأحد أصحاب عيادات التجميل في الرياض على إقبال الرجال، حيث قدر عدد المراجعين من الذكور في العيادات بنحو 30%، مشيرا إلى أن الطلب السنوي على الإجراءات التجميلية ارتفع بشكل عام بنحو 20%.

وقالت الدكتورة طيف عبدالله القحطاني طبيبة مختصة بالأبحاث لـ "الاقتصادية": رغم أن الدراسة أوضحت أن 50% من السعوديين المشاركين لديهم قلق أو عدم رضا عن جانب من مظهرهم الخارجي، فإن نحو ثلث العينة فقط أظهروا قبولا واضحا لفكرة عمليات التجميل.

لكنها رأت أن النساء لا يزلن الأكثر قبولا وإقبالا على العمليات مقارنة بالرجال خاصة في الفئة العمرية بين 32 و40 عاما مشيرة إلى أن القبول يرتفع كذلك لدى المتزوجين وحملة الشهادات العليا وبعض الجنسيات المقيمة موضحة أن تجميل الأنف يتصدر قائمة العمليات الأكثر شيوعا حيث يمثل نحو 67% لدى النساء و40% لدى الرجال.

السمنة ترفد عيادات التجميل.. تحسين القوام بعد فقدان الوزن

من جانبه قال الدكتور محمد الديري استشاري جراحة التجميل والترميم للاقتصادية: إن السوق تشهد نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة مبينا أن عدد العمليات في ازدياد مستمر مع تسجيل نمو نحو 60% خلال 5 سنوات مدفوعا بارتفاع الوعي بأخطار السمنة وانتشار ثقافة التخسيس وأضاف أن الفئة العمرية الأكثر إقبالا تراوح بين 25 و50 عاما.

بدوره أوضح الدكتور عبدالعزيز أبا الخيل استشاري جراحة التجميل أن عدد العمليات التي أجراها خلال العامين الماضيين تجاوز ألف عملية سنويا مع توجه السعوديين إلى عمليات شفط الدهون وإزالة الجلد الزائد اللتين يتصدران قائمة الإجراءات الأكثر طلبا في ظل تزايد الاهتمام بتحسين القوام بعد فقدان الوزن.

أخلاقيات الطب التجميلي تستدعي التقييم لا التنفيذ فقط

من جهته قال محمد نايف الصبحي الباحث في الجراحة التجميلية في جامعة الملك سعود لـ "الاقتصادية" إن أخلاقيات الطب التجميلي تتطلب من الطبيب تقييم حاجة المراجع الفعلية للإجراء وعدم الاكتفاء بتنفيذه فقط، مع توضيح الفوائد والأخطار والبدائل الممكنة بما يحافظ على سلامة المراجع الجسدية والنفسية.

وحول أسباب التوجه إلى عمليات التجميل، أوضح الصبحي أن دراسة علمية شارك فيها 8 آلاف شخص ثلثاها من النساء بينت أنه في حين رفض معظم المشاركين إجراء عمليات تجميلية بهدف إرضاء الشريك، رأى جزء أقل منهم أن الجراحة التجميلية قد تساعد على تحسين الحالة النفسية والتخلص من عدم الرضا عن المظهر.

تقنيات حديثة في السوق .. المحاكاة الرقمية ترفع الإقبال

وخلال الأعوام الماضية شهد القطاع توسعا في استخدام التقنيات الحديثة مثل الفيزر لنحت الجسم وهو إجراء لشفط الدهون ونحت القوام يستخدم الموجات فوق الصوتية لتفتيت الخلايا الدهنية بدقة عالية دون الإضرار بالأنسجة المحيطة.

كما أسهم استخدام تقنيات المحاكاة الرقمية قبل الإجراء التجميلي في رفع الإقبال خاصة على الإجراءات غير الجراحية.

المستهلكون بين البحث عن الثقة وتحسين نمط الحياة

وفي رصد لتجارب المراجعين قالت نورة الحازمي لـ"الاقتصادية" إنها خضعت لعملية تجميل الأنف بتكلفة بلغت نحو 35 ألف ريال مبينة أن السعر كان مرتفعا بالنسبة لها لكنها أقدمت على القرار بعد تفكير طويل مشيرة إلى أن تجارب المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي كانت السبب الرئيسي في إقدامها على العملية التي اعتبرت أنها حسنت من ثقتها بنفسها.

في المقابل أوضح عبدالله القحطاني أنه أجرى عملية إزالة الجلد بعد فقدان وزن كبير، بتكلفة قاربت 50 ألف ريال مشيرا إلى أن الهدف لم يكن تجميليا، بل من أجل التخلص من الجلد الزائد وتحسين نمط الحياة.

بينما قالت ريم العساف إنها تلجأ إلى الإجراءات غير الجراحية مثل الفيلر والبوتوكس دوريا بتكلفة أقل نسبيا موضحة أنها تفضل هذه الخيارات لسرعتها وقلة فترة التعافي مقارنة بالعمليات الجراحية.

خالد الشثري أوضح أن الإجراءات التجميلية أصبحت أكثر أمانا مقارنة بالسابق مؤكدا أنه يفكر في خوض التجربة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطور التقنيات وتعدد الخيارات رغم بقاء عامل التكلفة من أبرز التحديات.

دول الجوار ملاذ للباحثين عن الأسعار الرخيصة

ويتجه الباحثون عن الجمال إلى دول الجوار التي تنخفض فيها أسعار العمليات بمقدار يتجاوز النصف ويزيد، حيث باتت دول مثل مصر والأردن وجهة لعمليات شفط الدهون وشد الجسم وتجميل الأنف.

وقالت ليلى وهي شابة سعودية في العشرين أنها توجهت إلى الأردن لإجراء عمليات تجميل للأنف بسعر يقل بنحو 15 ألف ريال عن أسعار العيادات في الرياض.

وعلل مسؤول في عيادة تجميل تحدث لـ "الاقتصادية" عن ارتفاع الأسعار بارتفاع الطلب على العمليات الأمر الذي يجعل الجراحين في حالة انشغال دائما وليسوا بحاجة لإجراء أي تخفيضات.

وأضاف: المعايير المنفذة قبل وبعد وأثناء العمليات في السعودية مرتفعة جدا ولا يمكن مقارنتها بأي دولة مجاورة من حيث مستوى التعقيم والنظافة والطواقم الطبية، ما يجعل الأسعار منطقية مقابلة الخدمة.

العمليات الجراحية.. البداية من 30 ألف ريال

«الاقتصادية» تواصلت مع عيادات "رفلكت" و "ميام" و "ألور" و "نيوفو" المتخصصة في جراحات التجميل لرصد أسعار عدد من العمليات الأكثر طلبا، شملت عمليات تجميل الأنف، وشد الوجه، وشد الجسم، وشفط الدهون. وأظهرت البيانات تفاوتا في الأسعار بين العيادات.

وبحسب متوسط الأسعار في العيادات الأربع، بلغ متوسط تكلفة عملية تجميل الأنف نحو 30 ألف ريال، فيما وصل متوسط سعر عملية شد الوجه إلى 50 ألف ريال. كما بلغ متوسط تكلفة عملية شد الجسم نحو 45 ألف ريال، في حين سجل متوسط أسعار عمليات شفط الدهون 35 ألف ريال.

كما قامت بجولة ميدانية على عدد من عيادات ومراكز التجميل رصدت تباينا في أسعار الإجراءات التجميلية بحسب نوع العملية وخبرة الطبيب ومستوى المركز، حيث تراوحت عمليات شفط الدهون بين 20 ألف ريال وتصل إلى 80 ألف ريال لعمليات النحت.

أظهرت البيانات العالمية لقطاع التجميل تراجع إجمالي الإجراءات التجميلية المنفذة خلال 2024 بنسبة 4.8% مقارنة بعام 2023. وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع العمليات الجراحية والإجراءات غير الجراحية على حد سواء، وإن كان بوتيرة متفاوتة.

وسجلت العمليات الجراحية أكبر نسبة انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 6.7% على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤا في الطلب على بعض التدخلات التجميلية التي تتطلب إجراءات جراحية كاملة وفترات تعافٍ أطول. وفي المقابل، انخفضت الإجراءات غير الجراحية بنسبة أقل بلغت 3.1% مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى استمرار الإقبال النسبي على العلاجات التجميلية الأقل تدخلا والأسرع في التعافي.



