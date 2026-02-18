إطلاق 9 برامج دراسية إعلامية في السعودية للتحول نحو الإعلام التخصصي

من المنتظر أن يشهد العام الجاري إطلاق برامج دراسية احترافية في الإعلام تشمل 9 دبلومات ممولة من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي تستهدف تدريب 900 شاب وشابة في مجالات إعلامية متنوعة في مسعى للتحول نحو الإعلام التخصصي، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس أكاديمية واس طارق الشيخ.

أوضح الشيخ أن البرامج التدريبية تنقسم إلى مسارين، مسار البرامج الطويلة التي تشمل مجالات الإنفوجرافيك والترجمة والظهور الإعلامي وغيرها، إضافة إلى مسار البرامج القصيرة التي تضم أكثر من 65 عنوانا تدريبيا، وتراوح مدتها الزمنية ما بين يومين و20 يوما، وتشمل تنظيم الأكاديمية لأسابيع ومناسبات تخصصية تركز على إعلام الطاقة والإعلام العقاري والسكني.

وجاءت الاتفاقية بحضور ممثلين من 16 جامعة سعودية حيث جرى استعراض الدبلومات الإعلامية المتخصصة المرتبطة بالتوظيف وتوضيح مسارات البرنامج وشروط القبول وآلية التسجيل، وبحث تطوير المهارات الوطنية ومواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل.

الشيخ أكد التزام الأكاديمية بتوفير فرص وظيفية للمتدربين موضحا أنها نجحت خلال الفترة الماضية في توفير فرص مناسبة للخريجين بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسيا في نجاح البرامج حيث تبدي شركات ومؤسسات صحفية اهتماما متزايدا باستقطاب خريجي الأكاديمية.

من جانبهم أكد عدد من المتدربين أن البرامج أسهمت في تطوير مهاراتهم العملية حيث قال الطالب محمد السرحان إن اكاديمية واس لعبت دورا كبيرا في تطوير مهارات الإلقاء والتحدث أمام الجمهور وكسر حاجز الخوف والرهبة ما انعكس بشكل واضح على جاهزيتهم المهنية.

فيما أوضح الطالب سلمان الدوسري أن الأكاديمية أسهمت في بناء مهارات العلاقات المهنية وفتحت مساحة واسعة للإبداع من خلال التركيز على دبلومات تدعم التحول الرقمي في الإعلام.