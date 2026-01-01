إطلاق 12 مبادرة سعودية في الصحافة المعززة وصناعة المحتوى

أطلق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، 12 مبادرة نوعية في "المنتدى السعودي للإعلام"، أبرزها معسكر الابتكار الإعلامي "سعودي مب"، في مجالات الصحافة المعززة، وصناعة المحتوى الذكي، والمذيع الافتراضي، بالشراكة مع الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا".

الدوسري قال في كلمته خلال افتتاح المنتدى في الرياض اليوم والذي يستمر 3 أيام، أنه ينطلق تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل" بمشاركة أكثر من 300 قائد وخبير إعلامي عبر 150 جلسة حوارية.

المنتدى يصاحبه النسخة الإبداعية من معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ شركة محلية وعالمية، وفقا لوزير الإعلام، الذي بين أن المبادرات المطلقة تشمل "تمكين" و"نمو" لدعم الأفكار الريادية وتحويل الأفكار الإعلامية إلى نماذج عمل مستدامة.

وزير الإعلام أيضا أعلن خلال المنتدى، إصدار وثيقة "مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام" لترسيخ مبدأ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بالشراكة مع "سدايا"، إضافة إلى إطلاق برنامج "ابتعاث الإعلام" لإتاحة 100 مقعد للمواهب السعودية في الجامعات العالمية، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وقال إنه حينما انفصل الإعلام عن القيمة، أصبح اقتصاد الانتباه المتحكم في كثير من النماذج الإعلامية، والخوارزميات باتت تكافئ الإثارة وتعاقب الإثراء، يكون قياس النجاح بحجم الانتشار لا بعمق الأثر.

أشار إلى أن السعودية تؤكد دوما أن القِيَم في الإعلام ليست إضافة تجميلية، ولا خطابا دعائيا، بل بنية عميقة تحكم السياسات، وتضبط العلاقة بين التقنية والإنسان.

المنتدى أسس من الرياض منطلقا لرؤى جديدة تُعيد تشكيل مستقبل الإعلام في المنطقة بقيادة سعودية ومشاركة دولية رفيعة، وبات منصة مؤثرة تعكس قصص المملكة وقيمها أمام العالم بكل مهنية واقتدار، ويعزز حضورها في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

حول تراث السعودية وتاريخها وهويتها، بين الوزير الدوسري أن موسوعة "سعوديبيديا" التابعة لوزارة الإعلام، أطلقت مسار الترجمة إلى 5 لغات عالمية لنقله للعالم، إضافة إطلاق إلى تدشين أكثر من 30 عملا وثائقيا وسينمائيا ضمن مبادرة "كنوز" لتجسيد موروث ومستقبل المملكة.

عن مجال صناعة المحتوى، أعلن وزير الإعلام استضافة 2000 صانع محتوى ومؤثر من 90 دولة عبر ملتقى صناع التأثير "إمباك" في نسخته الثانية المقام في "القدية".

يعمل على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، ودعم بناء بيئات تنظيمية وتشغيلية ممكنة لقطاع إعلامي أكثر تأثيرا وابتكارا، بحضور واسع من صناع القرار الإعلامي والشركات التقنية والابتكارية.

سيركز على استكشاف الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، وإبراز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى، بما يواكب التحولات المتسارعة عالميا، ويرتقي بجودة الإعلام الوطني.

يواصل المنتدى حضوره كمحطة سنوية عالمية لتبادل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في بناء صناعة إعلامية تجسد طموحات المملكة في صناعة مستقبل إعلامي أكثر تأثيرا واستدامة.

في الجلسة الوزارية التي عقدت بعنوان: "الإعلام كقوة للتغيير: تحديات الرأي العام وصناعة جيل المستقبل"، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني: نطمح أن تكون وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي أدوات بناء وتنمية للمجتمعات لا وسائل هدم.

وحذر من المنتدى السعودي للإعلام 2026 من توظيف الفضاء الرقمي لبث الفتنة، مؤكداً أن "السيادة الرقمية" باتت ضرورة قصوى.

أما وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، فأشار إلى أن الإعلام العربي أمام فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب أولوياته عبر توظيف التقنية لخدمة بناء الدولة ودعم التنمية وصناعة الوعي، مع ضرورة ربط الوسائل بالغايات القيمية.

من جانبه، ذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، خلال الجلسة، إن التكيف الحقيقي لا يعني تغيير الأدوات بل تغيير العقلية، مبينا أن الإعلام الذي ينجح في العصر الرقمي هو من يجعل من السرعة والدقة قيمة تنافسية.

فيما قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، إن "التفاوض الجماعي ضرورة استراتيجية لإلزام المنصات الرقمية باحترام القوانين العربية أسوةً بالتجربة الأوروبية، بالتوازي مع إطلاق منصاتنا الخاصة لمخاطبة العالم؛ تعزيزاً للموقف الموحد وحفظاً للسيادة".

أكد إيرل ج. ويلكنسون المدير والرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لوسائل الإعلام الإخبارية (INMA)، إحدى أبرز المنظمات العالمية المعنية بتطوير صناعة الإعلام الإخباري، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد أدوات تقنية مساندة، بل تحولت إلى وسيلة محورية لإنتاج صحافة أكثر احترافية وعمقاً. وأوضح أن ربط المنظومات الرقمية عبر الأتمتة أسهم في تعزيز مرونة غرف الأخبار، ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تمكينها من فهم أدق لطبيعة عمل المؤسسات الإخبارية وسلوك جمهورها، ما أتاح لها إنتاج محتوى غزير ومتنوع في زمن أقصر.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لوسائل الإعلام الإخبارية إيرل ويلكنسون، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب فهما جديداً للقوة التسويقية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ليس بوصفه أداة ترويجية فحسب، بل كعنصر استراتيجي فاعل في بناء القيمة الإعلامية وتعزيز الحضور المؤسسي. وشدد على ضرورة أن تتوقف المؤسسات الإعلامية عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي كمبادرات مستقلة أو تجارب معزولة، والعمل بدلاً من ذلك على دمجه في البنية المؤسسية وعمليات اتخاذ القرار اليومية.

وأضاف خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى، أن التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الجانب التقني وحده، بل يتطلب قيادة واعية قادرة على تحقيق توازن دقيق بين الكفاءة الرقمية وصحة الإنسان داخل المنظومة الإعلامية. ولفت إلى وجود ضغوط نفسية متزايدة يتعرض لها العاملون في غرف الأخبار، وصلت في بعض الحالات إلى الاكتئاب، نتيجة التعامل المستمر مع خوارزميات متعددة ومتطلبات أداء متسارعة.

اختتم بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا أصيلاً من الثقافة التنظيمية للمؤسسات الإعلامية، لا تجربة جانبية أو وحدة منفصلة عن غرفة الأخبار.

المنتدى، أكد أن المشاركة الدولية تعكس التوجه النوعي الذي تتبناه المملكة في بناء مشهد إعلامي حديث، يعزز موقع الرياض بصفتها مركزا متقدما لصياغة الرؤى الإعلامية وصناعة التأثير الدولي، في وقت تتجه فيه أنظار المؤسسات الإعلامية إلى المنصات التي تُعيد تعريف دور الإعلام عالميا.