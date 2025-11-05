شهد ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في الرياض اليوم الإعلان عن حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في السعودية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي خلال الملتقى الذي يقام بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وصُنّاع التحول الرقمي، عن إطلاق منصة "بيم" للأعمال بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية، التي تم تطويرها محليًا في السعودية بجودة عالية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

وقال إن "المنصة تمثل خطوة نوعية في بناء حلول رقمية وطنية بمعايير عالمية، تعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطوير تقنيات متقدمة، وتسهم في رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل، وتجسد مبدأ الريادة الرقمية من خلال استضافة محلية تضمن الامتثال للمعايير الوطنية وثقة المستخدمين".

وكشف عن قرب إطلاق تطبيق موحد للخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستفيدين تجربة رقمية موحدة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة.

‍يشار إلى أن "بيم" تعد منصة وطنية مملوكة للاتحاد، تم تطويرها محليًا وتستضيف بياناتها بالكامل داخل المملكة، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص.

تقليص عدد المنصات الرقمية إلى 530 منصة

قال لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لهيئة الحكومة الرقمية عبدالوهاب البداح إن الهيئة قلصت عدد المنصات الرقمية إلى 530 منصة مقارنة بـ817 منصة في 2022، بانخفاض 35% وذلك ضمن جهودها لتوحيد المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من منطقة الحكومة الرقمية تأتي استكمالا للنسخة السابقة، وتهدف إلى الاحتفاء بالجهات الحكومية وإطلاقاتها ونتائجها الرقمية. مستهدفين تطبيقه في جميع المنصات الرقمية بحلول نهاية 2027.

وأوضح أن تم تطبيق كود المنصات في أكثر من 100 منصة، وشهدت تجربة المستفيد إطلاق 20 رحلة حياة رقمية، من بينها رحلة الحوادث المرورية، إلى جانب تنفيذ نحو 120 إصلاحا لتعزيز جودة الخدمات الرقمية.

تطبيق كود موحد لجميع المنصات لتعزيز التكامل وتحسين جودة الخدمات

وشملت المبادرات أيضًا إنشاء مراكز ابتكار لدعم الجهات الحكومية، تتضمن معامل ومختبرات متخصصة لتطوير الحلول الرقمية وتجربة التقنيات الحديثة، إلى جانب تطبيق كود موحد على جميع المنصات الحكومية في المملكة لتعزيز التكامل وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، استعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، أبرز إنجازات التحول الرقمي في القطاع الحكومي، مبينًا أنه تم الاستغناء عن أكثر من 1.8 مليون موعد لإصدار وتجديد الهوية الوطنية بفضل الحلول الرقمية المبتكرة، كما تم تقليص مدة استقبال وفحص المرشحين للوظائف إلى 3 أيام فقط.

التزام السعودية بمواصلة مسيرة التحول الرقمي

وأشار الصويان إلى أن التقنيات الحديثة أسهمت كذلك في خفض تكاليف الطاقة بنسبة 30% في أكثر من 76 ألف مرفق حكومي، ما يعكس الأثر الإيجابي للتحول الرقمي في تعزيز الكفاءة والاستدامة.

ويأتي ملتقى الحكومة الرقمية 2025 تأكيدًا على التزام السعودية بمواصلة مسيرة التحول الرقمي، ودعم الابتكار في القطاع الحكومي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء حكومة رقمية رشيقة ومتكاملة تخدم المواطن والمقيم بكفاءة وجودة عالية.

البداح قال إن الهيئة تقدم تقديم التوعية والتدريب والاستشارات لأكثر من 181 جهة حكومية، مؤكدا أن الشراكات مع القطاع الخاص أسهمت بشكل مباشر في تحقيق فوائد تجاوزت 8 مليارات ريال، من خلال مراجعة أكثر من 2500 مشروع لخدمة أكثر من 120 جهة حكومية حتى نهاية الربع الثالث من 2025، ما يعكس تطور التحول الرقمي في السعودية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

في مارس 2021 وافقت الحكومة السعودية على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لتمهيد الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات رقمية ورفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد السعودي والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

