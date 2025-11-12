



من المتوقع أن يشهد منتدى "تورايز" في الرياض إبرام أكثر من 80 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص، ستسهم في إطلاق مشاريع سياحية واستثمارية جديدة داخل وخارج السعودية، بحسب ما أكده لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة عبدالله الدخيل.

وقال الدخيل وهو المتحدث الرسمي للمنتدى، "إن المنتدى يحفز استثمارات تتجاوز 113 مليار دولار، في المشاريع السياحية المستقبلية داخل وخارج السعودية".

واضاف أن "النسخة الأولى من المنتدى تأتي هذا العام بشكل مختلف واستثنائي، إذ تجمع بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة، بهدف رسم خريطة طريق لمستقبل السياحة في السعودية خلال الخمسين عاماً المقبلة".

وأوضح الدخيل في حديثه أن هناك مشاركة واسعة من قادة القطاعين المحلي والدولي في المنتدى، مبينا أن المنتدى يشهد مشاركة أكثر من 120 متحدثاً دولياً ومحلياً، و40 جلسة حوارية، إضافة إلى 15 ورشة عمل متخصصة.

وأضاف: "خلال العام الماضي، استقبلت السعودية نحو 30 مليون زيارة من خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي عدد الزيارات المحلية والدولية أكثر من 116 مليون زيارة، وهو رقم يعكس النمو المتسارع في القطاع حتى قبل اكتمال افتتاح المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر والقدية وغيرها من المشاريع العملاقة".

60 % من الاستثمارات في Tourise مخصصة للسعودية

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في تصريحات إعلامية "إن نسبة 60% من الاستثمارات في Tourise مخصصة للسعودية وقيمتها تقدّر بنحو 68 مليار دولار".

وأضاف "البنية التحتية الحالية قادرة على استيعاب 150 مليون مسافر وهو مستهدف 2030. وما تم استثماره في السياحة حتى الآن منذ إطلاق رؤية 2030 يراوح بين 150 و200 مليار دولار".

وأشار إلى أن رؤية السعودية لما بعد 2030 تستهدف مساهمة السياحة بأكثر من 10% من الاقتصاد.