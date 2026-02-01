بدء تشغيل 3 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا بين مسقط والطائف

أعلن تجمع مطارات الثاني، المشغّل لمطار الطائف الدولي، بالتعاون مع الطيران العُماني، بدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط والطائف، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، وذلك خلال حفل تدشين أُقيم في صالة القدوم الدولية بمطار الطائف الدولي.

وشهد مطار الطائف الدولي خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في حركة السفر، حيث تجاوز عدد المسافرين 1.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8%، فيما بلغ عدد الرحلات نحو 11.7 ألف رحلة، مسجّلًا نموًا بنسبة 5%، عبر ثماني وجهات داخلية ودولية.

يشار إلى أن التدشين يُعد تجمع مطارات الثاني إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات بالسعودية، ويشرف على تشغيل عدد من المطارات الإقليمية والدولية وفق أعلى المعايير التشغيلية والأمنية.

ويعمل التجمع على تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وبناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الربط الجوي إقليميًا ودوليًا.

تدشين الرحلات الدولية يأتي عبر مطارات التجمع ضمن التزام تجمع مطارات الثاني بتطوير تجربة المسافرين وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز شراكاته الإستراتيجية مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في دعم الربط الجوي للمملكة وتحقيق مستهدفات قطاع الطيران.

يذكر أن التدشين حضرمن الجانب العُماني القنصل العام لسلطنة عُمان سالم بن علي البوسعيدي، ومدير دائرة النقل الجوي بهيئة الطيران المدني العُماني سالم بن محمد الحسيني، ونائب الرئيس للمبيعات في الطيران العُماني أحمد بن علي المحروقي، إلى جانب عدد من المسؤولين. ومثّل تجمع مطارات الثاني كلٌّ من مدير عام الأنشطة الملاحية المهندس محمد بن موصلي، ومدير مطار الطائف الدولي فهد بن عصيمي العصيمي.