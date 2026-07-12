أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية اليوم النسخة التجريبية لـ 'INSAIGHTS'، أداة الذكاء الاصطناعي التوكيلي، ضمن منصة بيانات السعودية، لتمكين المستخدمين من تحويل الأسئلة المطروحة إلى رؤى وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الموثوقة.

وتستند الأداة إلى أكثر من 7500 مؤشر في منصة بيانات السعودية، المرجع الموحّد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، كما تمكن صنّاع القرار والباحثين والمحللين والجمهور من استكشاف البيانات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.

ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع تطلعات رؤية السعودية 2030، ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني، بما يعزز شفافية الاقتصاد السعودي ويدعم طموح السعودية في الريادة العالمية في مجال الابتكار القائم على البيانات والتميّز في الذكاء الاصطناعي، مع خطط لمواصلة تطويره وتعزيز قدراته خلال الأشهر المقبلة.

ويعكس ذلك جهود الوزارة المتواصلة في تطوير منصة بيانات السعودية، والتزامها بتوظيف التقنيات الناشئة للارتقاء بتجربة المستخدم عبر منظومتها الرقمية. وتدعو الوزارة المستفيدين وجميع المهتمين إلى استكشاف الأداة والاستفادة من مميزاتها.

الرياض تتصدر سباق مراكز البيانات خليجيا

يرى تقرير صادر عن "BMI" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، أن السعودية مرشحة لتعزيز موقعها كأكبر سوق لمراكز البيانات الموجهة للذكاء الاصطناعي في الخليج حتى 2030، مع تحول العاصمة إلى أكبر تجمع للحوسبة فائقة الكثافة في البلاد، بدعم من رأس المال السيادي، ومتطلبات توطين البيانات، ووفرة نسبية في الطاقة مقارنة بأسواق عالمية تعاني اختناقات في الشبكات والأراضي.

بحسب التقرير الذي نقلته "اقتصاد الشرق" خلال يونيو الماضي، تملك السعودية 60 مركز بيانات حتى الربع الثاني من 2026، بقدرة تشغيلية مباشرة تبلغ 465.9 ميجاوات، وقدرة قيد الإنشاء عند 610.1 ميجاوات، فيما تصل القدرات المخطط لها إلى 3.4 جيجاوات، أما الرياض فتستحوذ وحدها على 1.5 جيجاوات من القدرات قيد الإنشاء أو التخطيط، ما يجعلها مركز الثقل الفعلي في السوق السعودية.