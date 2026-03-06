إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تابعة لـ"ميرسك" إلى ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “AE19” التابعة لشركة “MAERSK” إلى ميناء جدة الإسلامي، ما يسهم في تعزيز الربط الملاحي بين المملكة والأسواق العالمية، ودعم انسيابية حركة التجارة الدولية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء.

تعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة، بموانئ شنغهاي، وتشينغداو، نينغبو، شينغانغ في الصين، وبوسان في كوريا الجنوبية، تانجونغ بيلباس بماليزيا، ورأس الرجاء الصالح بجنوب افريقيا، إضافةً إلى مراكز الربط في غرب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وصولًا إلى ميناء جدة الإسلامي، ثم سنغافورة، بطاقة استيعابية تصل إلى 17 ألف حاوية قياسية.

تسعى "موانئ" لتعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي على خارطة النقل البحري العالمية، ودعم الصادرات الوطنية، وتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في تحسين تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية.

كما تسهم الخدمة في رفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء وتعظيم ميزته التنافسية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي ومحور ربط للتجارة الدولية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في السعودية على البحر الأحمر، ويؤدي دوراً محورياً في ربط المملكة بالأسواق العالمية، ويمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق لوجستية متكاملة تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.