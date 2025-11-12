الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

تتوقع وكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني أن تظل مخاطر ائتمان الشركات السعودية تحت السيطرة، وأن يقود تمويل الشركات المحرك الرئيس لنمو القطاع المصرفي في المملكة مع بلوغه نحو 55-60% من دفاتر قروض البنوك، بحسب ما أكدته في تقرير نشر اليوم الأربعاء.

في الفترة من 2020 إلى العام الماضي، ارتفع إجمالي حجم التمويل لشركات القطاع الخاص 60%، فيما زاد تمويل الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة أقل، بين 10-12%، باستثناء "أرامكو"، وفقا للوكالة.

"إس آند بي" قالت في التقرير: "إنه على الرغم من تزايد ديون الشركات وارتفاع احتياجات التمويل خلال الفترة التي تسبق عام 2030، فإننا نتوقع أن تظل مخاطر الائتمان لقطاع الشركات في البنوك السعودية

أداء قوي للشركات المدرجة

انخفض إجمالي حجم ديون الشركات المدرجة بنحو %15 بين 2020-2024، وكان معظم هذا الانخفاض ناتجا عن سداد "أرامكو" ديونا مترتبة عليها وتقليص الديون في قطاع المواد بقيادة شركتي "معادن" و"سابك" بقيمة راوحت بين 55-60 مليار دولار.

باستثناء أرامكو، تشير البيانات إلى زيادة تراوح بين 10-12% في إجمالي الدين خلال الفترة، بدفع من قطاعات المرافق، وصناديق االستثمار العقاري، والرعاية الصحية، والنقل.

تحسنت نسبة إجمالي دين الشركات المدرجة إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بين 2020-2024، بفضل التوسع القوي في الأرباح خلال تلك الفترة.

سجل متوسط مديونية الشركات السعودية المدرجة تحسنا إلى ما بين 1.6-1.9 مرة العام الماضي، مقابل متوسط راوح بين 2-2.3 مرة في 2020، وفقا لتقديرات الوكالة، "بفضل الأداء القوي الذي خفف من نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة راوحت بين 65-70% خلال هذه الفترة".

فرص نمو القطاعات غير النفطية تحافظ على جودة الائتمان

على الرغم من احتياجات التمويل الكبيرة للإنفاق الرأسمالي والتثمارات والتحول الرقمي والتنويع، تتوقع "إس آند بي" أن تظل جودة الائتمان للشركات السعودية المصنفة مستقرة نسبيا بفضل فرص نمو القطاعات غير النفطية التي خلقتها رؤية السعودية 2030 والربحية القوية الناتجة عن انخفاض التكاليف.

تتوقع الوكالة أن يخفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة هذا العام و50 نقطة العام المقبل.

ترى الوكالة أن خفض أسعار التمويل سيسهم أيضا في تحسين قدرة الشركات السعودية على الحصول على التمويل.