تخطط إمارة منطقة الباحة لتطوير إستراتيجيتها التطويرية بهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز اقتصاد مساهمة القطاعات في الناتج، وفقاً لما قاله خالد بن شخص مستشار أمير المنطقة ومسؤول المكتب الإستراتيجي.

وأكد أن المنطقة لديها مشاريع تنموية تقدر بـ 20 مليار ريال، منها مشاريع قائمة تجاوزت 7 مليارات ريال، مع مساعي صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع استثماراته بقيمة مالية تصل إلى مليار ريال عن طريق شركة داون تاون التابعة له.

مستشار أمير المنطقة أوضح أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة اعتمدت منطقة الباحة كوجهة سياحية تركز على ثلاثة نطاقات هي جبل شدا وبلجرشي ومرتفعات الباحة، مشيرا إلى أن رؤية 2030 وضعت مناطق المملكة بحيث تكون لها ميزات ومنتجات ونشاطات اقتصادية مخصصة تحقق تعظيم الأصول وزيادة السوق والتبادل التجاري.

نهضة تنموية شاملة وحراك اقتصادي واستثماري

وعلى هامش لقائه رجال الأعمال في اتحاد مجالس الغرف في الرياض اليوم، قال الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، "إن السعودية تشهد نهضة تنموية شاملة وحراكا اقتصاديا واستثماريا واسعا انطلاقا من رؤية 2030، وإن هذه النقلة تعد حافزا للجميع للاستفادة من الممكنات والمحفزات التي وفرتها الدولة لتعزيز التنمية والاستثمار".

أضاف الأمير حسام أن "منطقة الباحة مقبلة على طفرة استثمارية كبيرة، ونسعى من خلال اللقاء بالشركاء من رجال الأعمال إلى دعم مسيرة التنمية والاستثمار وتعزيز الشراكات في المنطقة، إذ تشهد المنطقة حراكا تنمويا واسعا، ونأمل الاستفادة من المقومات الطبيعية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي والثقافي وغيره".

معدلات تنافسية مرتفعة في هذا القطاع الزراعي

وبالعودة إلى أعمال المكتب الإستراتيجي للمنطقة استعرض خالد بن شخص بيانات محورية تتمثل في قطاع السياحة الذي يتميز بإمكانات واعدة ومهيأة لنسب نمو عالية تصل إلى ضعف حجم القطاع، إذ يسهم بنسبة 1.7 % من القيمة الإجمالية في المنطقة.

يأتي المحور الثاني في القطاع الزراعي، إذ تمتلك المنطقة معدلات تنافسية مرتفعة في هذا القطاع مقارنة بالمناطق الأخرى، كما يشتهر القطاع الزراعي في الباحة بعدد من المنتجات منها الرمان والعسل والقهوة والتين، وفقا للمسؤول السعودي.

كما جاء قطاع التجارة كمحور ثالث يشكل جزءًا كبيرا من اقتصاد المنطقة بإجمالي 9.9% من القيمة المضافة، ونسبة كبيرة من عدد الوظائف في المنطقة بنسبة 7.2%، في حين جاء المحور الرابع في قطاع التكنولوجيا، الذي يمتاز بإمكانات مرتفعة على مستوى سعودة الوظائف.