إدارة ترمب تستعد لترشيح كيفن وورش لرئاسة "الفيدرالي"

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لترشيح كيفن وورش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال يوم الخميس إنه يعتزم الإعلان عن اختياره لقيادة البنك المركزي الأمريكي صباح يوم الجمعة.

وأشار الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المسألة لم تُعلن بعد، إلى أن الاختيار لا يصبح نهائياً إلا بعد إعلان رسمي من ترمب. ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو من وورش رداً على طلبات للتعليق.

تراجعت الأسهم وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية رهانات بأن وورش سيصبح الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي. كما واصل الدولار الأمريكي مكاسبه، في حين تراجعت المعادن النفيسة. وأظهرت أسواق التنبؤات ارتفاعاً ملحوظاً في الرهانات على اختيار وورش في وقت مبكر من يوم الخميس.

قائمة المرشحين وزيارة البيت الأبيض

وورش حاكم سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأحد أربعة مرشحين نهائيين على قائمة ترمب المختصرة لتولي رئاسة البنك المركزي، وقد زار البيت الأبيض يوم الخميس، بحسب أحد الأشخاص.

وضمّت قائمة المرشحين المختصرة أيضاً مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وأحد التنفيذيين في شركة "بلاك روك" ريك رايدر.

لمّح ترمب مساء الخميس إلى اقتراب الإعلان من دون الكشف عن الاسم، قائلاً إن الاختيار لن يكون مفاجئاً، وسيكون لشخص معروف للجميع في الأوساط المالية. وأضاف: "يعتقد كثيرون أن هذا شخص كان يمكن أن يتولى المنصب قبل بضع سنوات".

مسار مهني ومواقف نقدية

خدم وورش في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وسبق أن قدّم المشورة لترمب بشأن السياسة الاقتصادية. وإذا جرى ترشيحه وتأكيده، فسيخلف جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو. وسيُعد ذلك عودة لوورش، البالغ من العمر 55 عاماً، بعدما تجاوز ترمب اختياره للمنصب في عام 2017 عندما عيّن باول.

وفي الأشهر الأخيرة، اصطف وورش مع الرئيس عبر الدعوة علناً إلى خفض أسعار الفائدة، في موقف يتعارض مع سمعته السابقة كمتشدد في مكافحة التضخم. ويسعى ترمب إلى مرشح يحظى بقبول واسع في الأسواق ويتشارك معه الميل إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن خفّضها ثلاث مرات في نهاية عام 2025.