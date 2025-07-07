إتاحة استعراض النتائج الدراسية في السعودية عبر "توكلنا"

أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة التعليم، خدمة استعراض النتائج الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العام لهذا العام عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتيسر وصول المستفيدين إلى خدماتهم التعليمية من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة.

الخدمة تمكن أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج الدراسية إلكترونيا بكل يسر وسهولة عبر "توكلنا"، من خلال خطوات تبدأ بفتح التطبيق، ثم الانتقال إلى صفحة الخدمات من الشريط السفلي، والبحث عن "النتائج الدراسية" في خانة البحث بالأعلى، ثم الضغط على خدمة النتائج الدراسية المقدمة من وزارة التعليم، وبعد ذلك الضغط على زر "استمرار" لاستعراض النتائج الدراسية وتفاصيلها.

يأتي ذلك امتدادا للتكامل المستمر بين الجهات الحكومية، وتوفير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تسهيل رحلة المستفيدين من المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من الوصول إلى خدماتهم من أي مكان وفي أي وقت عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، مما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز التحول الرقمي في السعودية.

التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" يضم 1000 خدمة تقدمها 250 جهة مختلفة متوفرة بـ 7 لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي في السعودية لبناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.