إبر التنحيف تنعش الطلب على علاجات تساقط الشعر في السعودية

أدى التوسع في استخدام إبر التنحيف مثل "مونجارو" في زيادة حالات تساقط الشعر، في ظاهرة بدأت تنعكس اقتصاديا عبر ارتفاع الطلب على منتجات علاج الشعر وخلق سوق موازية مرتبطة بأدوية إنقاص الوزن، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" متخصصون في طب الجلدية والشعر.

سعد آل طلحاب استشاري الأمراض الجلدية والطب التجميلي والليزر أوضح خلال مؤتمر أمراض الشعر الذي عقد بمشاركة أكثر من ألف طبيب وأكثر من 20 شركة، إلى جانب نحو 35 متحدثا من دول مختلفة أن أمراض الشعر وطرق علاجها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بزيادة الحالات المرتبطة بعوامل مستجدة من بينها أدوية التنحيف.

وأشار إلى أن بعض هذه الأدوية مثل "مونجارو" قد تؤدي إلى ما يعرف بتساقط الشعر الكربي وهو تساقط ملحوظ يتطلب تدخلا طبيا، سواء عبر الأدوية أو الأجهزة العلاجية ما يرفع من تكلفة التعامل مع هذه الحالات.

مستخدمو إبر التنحيف يعانون من مستويات متفاوتة من تساقط الشعر

من جانبه قال محمد عبده، مدير مبيعات شركة "كيمينا" المتخصصة في العناية بالشعر، إن أكثر من 70% من مستخدمي إبر التنحيف يعانون من تساقط الشعر بدرجات متفاوتة مرجحا ذلك إلى انخفاض المدخول الغذائي، ما يؤثر مباشرة في صحة الشعر ويدفع المرضى للبحث عن حلول علاجية.

أضاف أن هذه الفئة تتحول إلى مستهلكين دائمين لمنتجات العناية بالشعر، مثل الفيتامينات والبخاخات والأمبولات، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب داخل الصيدليات والعيادات.

وفي السياق ذاته بينت مصادر عاملة في قطاع العناية بالشعر أن السوق يشهد توجها متزايدا نحو التكامل مع عيادات التنحيف، عبر الترويج المباشر داخل هذه العيادات، واستهداف المرضى في مراحل مبكرة من استخدام الإبر، باعتبارهم شريحة ذات قابلية إنفاق مرتفعة.

أشاروا إلى أن هذا التوجه يعكس تحولا في سلوك المستهلك، حيث لم يعد الإنفاق مقتصرا على أدوية إنقاص الوزن، بل امتد ليشمل منتجات مرافقة لعلاج آثارها الجانبية.

حجم السوق في السعودية يصل لـ 46 مليون دولار

وتبرز هذه المعطيات تسارع نمو سوق علاجات تساقط الشعر في السعودية، حيث قدرت مجموعة «IMARC» حجم السوق بنحو 46.2 مليون دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 87.6 مليون دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.37%، مدفوعا بارتفاع الطلب على الحلول العلاجية والتجميلية.

وعلى صعيد الإنفاق الفردي تشير تقديرات ميدانية إلى أن تكلفة إبر التنحيف مثل "مونجارو" تراوح بين 800 و1500 ريال شهريا، في حين تراوح تكلفة برامج علاج تساقط الشعر المصاحبة التي تشمل الفيتامينات والأمبولات العلاجية بين 400 و900 ريال شهريا، ما يبرز نشوء نمط إنفاق جديد يتحمل فيه المستخدم زيادة تراوح بين 50% و80% فوق تكلفة العلاج الأساسي، في ما يمكن وصفه بسلة إنفاق مزدوجة تجمع بين أدوية إنقاص الوزن وعلاج آثارها الجانبية.