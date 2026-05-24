أول مناولة تتجاوز 17 ألف حاوية قياسية في المحطة الجنوبية لميناء جدة

سجّل ميناء جدة الإسلامي عبر محطة الحاويات الجنوبية أول عملية مناولة تتجاوز 17 ألف حاوية قياسية على متن سفينة تابعة لشركة "ميرسك"، في خطوة تبرز الكفاءة التشغيلية المتقدمة وقدرات الميناء في التعامل مع السفن العملاقة، بما يعزز تنافسية الموانئ السعودية ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويعد ميناء جدة الإسلامي أحد أهم الموانئ الإستراتيجية في السعودية على البحر الأحمر، ويؤدي دورًا محوريًا في ربط السعودية بالأسواق العالمية، ويمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق لوجستية متكاملة تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.

وكانت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أضافت خلال الشهر الجاري خدمة الشحن الملاحية الجديدة Ocean Rise Express (OCR) التابعة لشركة "CMA CGM" إلى ميناء جدة الإسلامي، بما يسهم في تعزيز الربط الملاحي بين السعودية والأسواق العالمية، ودعم انسيابية سلاسل الإمداد ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ كوبي، وناغويا، ويوكوهاما في اليابان، وشيامن ويانتيان ونانشا في الصين، إضافةً إلى موانئ روتردام في هولندا، وهامبورغ في ألمانيا، وساوثهامبتون في المملكة المتحدة، عبر سفن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 10 آلاف حاوية قياسية.