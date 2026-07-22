



غافين ماغواير

لدى أوروبا حل واحد تقريبًا لكل تحدٍّ رئيسي تواجهه في مجال الطاقة: الكهرباء هل تريد خفض الانبعاثات؟ استخدم الكهرباء. هل تريد حماية المستهلكين من تقلبات أسواق الغاز؟ استخدم الكهرباء.

هل تريد استعادة أمن الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية؟ استخدم الكهرباء الإستراتيجية منطقية فمع قيام أوروبا بتعزيز نظام الطاقة لديها من خلال توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ويُحسّن الكفاءة، ويُقلّص فاتورة استيراد الطاقة في المنطقة. لقد ذهبت المفوضية الأوروبية إلى حدّ وضع رؤية لجعل أوروبا أول قارة في العالم تعتمد على الطاقة الكهربائية، مستهدفةً زيادةً كبيرةً في حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة. لكنّ تحوّل الطاقة في أوروبا يدخل مرحلةً أكثر صعوبة.

كان بناء محطات توليد الطاقة المتجددة الجزء الأسهل نسبيًا، بينما قد يكون إقناع ملايين الأسر والسائقين والشركات الصناعية باستخدام مزيد من الكهرباء أصعب بكثير بسبب عائق التكلفة الباهظة. ويتمثّل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في أنّ التحوّل إلى الكهرباء لم يعد مشكلةً هندسيةً في المقام الأول، بل أصبح مشكلةً اقتصادية. لسنوات، ركّز النقاش الأوروبي حول الطاقة على العرض وسارعت الحكومات إلى تركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وقد أثمرت هذه الجهود نتائج ملموسة إذ تُشكّل مصادر الطاقة المتجددة الآن نحو نصف إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمفوضية الأوروبية. والآن، يتحوّل الاهتمام نحو الطلب. وتُقدّر المفوضية أنّ الكهرباء لا تُمثّل سوى نحو 23% من إجمالي استهلاك الطاقة اليوم، على الرغم من سنوات من التقدّم في توليد الطاقة النظيفة.

لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والتنافسية، يجب أن ترتفع حصة الطاقة الكهربائية بشكل كبير وسريع. وهذا يعني إقناع السائقين بشراء السيارات الكهربائية، وأصحاب المنازل بتركيب مضخات حرارية، والمصانع باستبدال عمليات الوقود الأحفوري ببدائل كهربائية. نظريًا، ينبغي أن يكون هذا قد بدأ بالفعل.

المحركات الكهربائية أكثر كفاءة بكثير من محركات الاحتراق الداخلي. ويمكن للمضخات الحرارية توفير وحدات عدة من الحرارة مقابل كل وحدة كهرباء مستهلكة. كما يمكن للعمليات الصناعية الكهربائية أن تقلل الانبعاثات مع تحسين كفاءة الطاقة.

ويُعدّ التحول إلى الكهرباء حجر الزاوية في اثنين من أهم شواغل أوروبا - أمن الطاقة والتنافسية - لأنه يقلل الاعتماد على الوقود المستورد، كما أشارت وكالة الطاقة الدولية أخيرا. تكمن المشكلة في أن المستهلكين والشركات يستجيبون للاعتبارات الاقتصادية، لا النظرية. ترغب أوروبا في أن يستخدم الناس مزيدا من الكهرباء، ومع ذلك لا تزال أغلى بكثير من الوقود الأحفوري.

تقرّ المفوضية نفسها بأن أسعار الطاقة لا تزال نحو ثلاثة أضعاف تكلفة الغاز، وهو ما يُشكّل عائقًا رئيسيًا أمام التوسع في استخدامها. يُمثّل هذا التناقض جوهر معضلة التحوّل إلى الكهرباء في أوروبا. قد تُؤيّد الأسر التي تُفكّر في استبدال سخان المياه الغازي العامل بمضخة حرارية، لكن إذا كانت التكاليف الأولية مرتفعة، بسبب تكاليف التمويل وارتفاع أسعار الكهرباء، فسوف يُؤجّل كثيرون القرار. وينطبق الأمر نفسه على الصناعة.

يُعاني المُصنّعون الأوروبيون بالفعل من مخاوف بشأن قدرتهم التنافسية مُقارنةً بمُنافسيهم في الولايات المتحدة والصين. ويُصبح من الصعب جدًا مطالبة هذه الشركات بالتحوّل إلى الكهرباء إذا أدّى ذلك إلى رفع تكاليف الإنتاج على المدى القريب. تباطؤ التبنّي بدأت تظهر بوادر الخطر. كانت المضخات الحرارية في وقتٍ ما من أسرع قطاعات التحوّل الطاقي نموًا في أوروبا. بعد سنوات من التوسع السريع، تباطأت المبيعات بشكل حاد في 2023 مع انخفاض أسعار الغاز، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع وضوح الدعم الحكومي.

أفاد مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية بانخفاض المبيعات بعد النمو القياسي الذي شهده 2022، في حين حذرت مجموعات صناعية من تأخيرات في الاستثمار وفقدان وظائف. يُعدّ هذا التباطؤ بالغ الأهمية لأن المضخات الحرارية تُمثل أحد أوضح السبل وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة لتزويد المباني بالطاقة الكهربائية. بشكل أوسع، تُسلط تجربة أوروبا الضوء على حقيقة قد يُقلل صانعو السياسات من شأنها أحيانًا: لا يتبنى المستهلكون تقنيات الطاقة لمجرد أنها أنظف، بل يتبنونها عندما تكون ميسورة التكلفة ومريحة وموثوقة.

واجه القارة عقبة أخرى أيضًا. يتطلب تزويد المباني بالطاقة الكهربائية توسعًا هائلًا في الشبكات. فمزارع الرياح الجديدة ومشاريع الطاقة الشمسية ذات قيمة محدودة إذا لم تتمكن الشبكات من ربطها.

وتحتاج المركبات الكهربائية إلى بنية تحتية للشحن. وتحتاج المصانع إلى توصيلات كهربائية. وتحتاج المنازل إلى شبكات توزيع مُطوّرة يتطلب تزويد المباني بالطاقة الكهربائية توسعًا هائلًا في الشبكات. ومع ذلك، أصبحت اختناقات الشبكة شائعة في معظم أنحاء أوروبا، حيث تمتد طوابير التوصيل لسنوات في بعض الأسواق. وقد كررت المفوضية ذلك مراراً وتكراراً.

حدد الباحثون بطء تطوير شبكة الكهرباء كعائق رئيسي أمام التحول إلى الكهرباء. لا يعني هذا أن إستراتيجية أوروبا خاطئة. في الواقع، يبقى المنطق طويل الأجل مقنعًا. يستورد التكتل كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، وأنفق نحو 380 مليار يورو (434 مليار دولار) على واردات الوقود في 2024، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. من شأن تقليل هذا الاعتماد أن يعزز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية.

السؤال المطروح هو ما إذا كان صناع السياسات قد أخذوا في الحسبان بشكل كافٍ الفجوة بين الهدف المنشود والمسار المطلوب لبلوغه. ركزت أوروبا خلال معظم العقد الماضي على كيفية توليد الكهرباء النظيفة. سيُحدد العقد القادم بتحدٍ مختلف: كيفية جعل الكهرباء الخيار الاقتصادي الأمثل. هذا يعني انخفاض أسعار الطاقة، وتسريع بناء شبكة الكهرباء، وحوافز مستقرة، وتقليل عوائق الاستثمار.

من دون هذه الإصلاحات، يُخاطر التحول إلى الكهرباء بأن يصبح عائقًا أمام انتقال الطاقة في أوروبا بدلًا من أن يكون محركه. يعتمد مستقبل الطاقة النظيفة في القارة في نهاية المطاف على أمر بسيط بشكلٍ مُفاجئ. لا يحتاج الأوروبيون فقط إلى وفرة من الكهرباء النظيفة يحتاجون إلى سبب مقنع لاستخدامه.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز ومتخصص في شؤون الطاقة