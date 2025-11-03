قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص: إن التوقعات تشير إلى نمو الطلب على النفط الخام هذا العام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا.

وأكد في تصريحات خلال كلمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حرص المنظمة الدولية على التوازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن مؤشرات الطلب جيدة، ولدى أوبك المرونة اللازمة لتعديل قراراتها وتعليق تنفيذها مؤقتا وإلغائها.

الأمين العام للمنظمة أوضح أن المنتجين يعيدون براميل النفط إلى السوق بشكل مستمر ومنتظم ولا توقعات مفاجآت، متوقعا استمرار ارتفاع الطلب على الغاز أيضا.

توقعات بزيادة الطلب على النفط في 2026

رجح وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي زيادة الطلب على النفط في 2026، وذلك بعد أن قرر تحالف أوبك+ تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية حدوث فائض نفطي في 2026، أفاد "أعتقد أن كل ما نتوقعه هو زيادة الطلب".

تعليق زيادات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

وافقت الإمارات و7 دول أخرى من أعضاء تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر وتعليق زيادات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل، في إطار تعديل التحالف لخططه من أجل استعادة حصته السوقية في ظل تزايد المخاوف من وفرة المعروض.

وأضاف في كلمة أمام رواد في القطاع في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في العاصمة الإماراتية أن "العوامل الجيوسياسية لا تزال تُشكل تدفقات التجارة والأخبار. التعقيدات مستمرة والمشاعر تحرك الأسواق والتقلبات لم تعد أمرا متغيرا بل صارت هي الأمر المعتاد".

وصرح الجابر بأن التوقعات طويلة الأمد تظهر نموا في الطلب على الطاقة، وتجب المواءمة بين ضبط التكاليف والاستثمار الرأسمالي. وقال "ربما نواجه ضغوطا في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كافة الأسواق".