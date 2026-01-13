أمين عام اتحاد الصحافة الدولي : هيئة الصحفيين السعوديين قوية ونموذج رائد لتمكين المرأة

أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنثوني بيلانجي بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الصحفيين السعوديين واصفاً إياها بالهيئة "القوية"

بيلانجي أعرب عن إعجابه الكبير بمستوى المساواة وتعزيز مكانة المرأة داخل المجلس، مؤكدا أنه فوجئ إيجابيا بأن نصف أعضاء المجلس من النساء.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي استضافتها جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء برعاية هيئة الصحفيين السعوديين واتحاد الصحافة الخليجي.

صرح بيلانجي بأن هذه هي زيارته الأولى للسعودية مؤكدا عزمه على تكرار الزيارة مستقبلا حيث قال بأن 3 أيام لا تكفي لاستكشاف جمال وعراقة الأحساء وأعد بأنني سأعود إليها مرة أخرى .