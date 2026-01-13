الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
الأخبار

أمين عام اتحاد الصحافة الدولي : هيئة الصحفيين السعوديين قوية ونموذج رائد لتمكين المرأة

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الأحساء
الثلاثاء 13 يناير 2026 10:17 |1 دقائق قراءة
أمين عام اتحاد الصحافة الدولي : هيئة الصحفيين السعوديين قوية ونموذج رائد لتمكين المرأةأمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنثوني بيلانجي خلال كلمته في الأحساء أمس الاثنين

أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنثوني بيلانجي بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الصحفيين السعوديين واصفاً إياها بالهيئة "القوية"

بيلانجي أعرب عن إعجابه الكبير بمستوى المساواة وتعزيز مكانة المرأة داخل المجلس، مؤكدا أنه فوجئ إيجابيا بأن نصف أعضاء المجلس من النساء.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي استضافتها جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء برعاية هيئة الصحفيين السعوديين واتحاد الصحافة الخليجي.

صرح بيلانجي بأن هذه هي زيارته الأولى للسعودية مؤكدا عزمه على تكرار الزيارة مستقبلا حيث قال بأن 3 أيام لا تكفي لاستكشاف جمال وعراقة الأحساء وأعد بأنني سأعود إليها مرة أخرى .

