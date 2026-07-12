قال لـ"الاقتصادية" إحسان بافقيه، أمين محافظة جدة الجديد إن تطوير الخدمات البلدية في المدينة الساحلية، وتعزيز العمل الميداني، وخدمة سكان المدينة والارتقاء بجودة حياتهم ستكون على رأس مهامه.

كان أمر ملكي صدر أمس تضمن تعيين احسان بن عباس بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، خلفا لصالح التركي، الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2018 وحتى أبريل 2026.

تولى بافقيه الذي ولد في جدة عام 1393هـ، سابقا منصب محافظ للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، كما شغل مناصب الرئيس التنفيذي لشركة محمد السبيعي (ماسك) للخدمات اللوجستية.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي المالي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهو حاصل بكالوريوس في العلوم من كلية وستمنستر في سولت لايك سيتي بالولايات المتحدة.

أضاف أن الثقة الملكية بتعيينه تمثل مسؤولية لمواصلة خدمة محافظة جدة، بما يواكب التطلعات ويعزز مسيرة التنمية في المدينة.

المرحلة المقبلة وفقا لبافقيه ستركز على استكمال المنجزات والبناء عليها، إلى جانب تطوير الأداء بما يضمن استدامة التطوير والارتقاء بالخدمات البلدية، مشيرا إلى أن تعزيز التكامل بين قطاعات الأمانة والجهات الشريكة يمثلان ركيزة لرفع كفاءة الأداء، وتسريع الإنجاز، وتحقيق المستهدفات.

وقال: إن جدة تشهد مرحلة تنموية تتضمن تنفيذ مشروعات كبرى، وهو ما يتطلب مواصلة العمل بوتيرة عالية، ورفع جاهزية المدينة، ومواكبة نموها الحضري والاقتصادي.