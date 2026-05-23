أمين العاصمة المقدسة لـ"الاقتصادية": نستهدف رفع نسبة رضا الحجاج إلى 94%

تستهدف أمانة العاصمة المقدسة رفع نسبة رضا الحجاج من 92% في العام الماضي إلى 94% في موسم حج هذا العام وكلا الرقمين أعلى من مستهدفات رؤية السعودية 2030 وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.

الداود أوضح أن الأمانة تضع سلامة الغذاء وجودة الخدمات ضمن أولوياتها، إلى جانب تطوير جودة الطرق والحدائق، وجهزت منظومة تشغيلية وخدمية يعمل عليها أكثر من 22 ألف كادر بشري.

وفي جانب الرقابة الغذائية، أكد الداود أن موسم الحج الماضي 1446هـ لم يشهد تسجيل أي حالة تسمم غذائي، مشيراً إلى أن الجهود هذا العام لا تقتصر على الرقابة الصحية فحسب، بل تشمل كذلك رفع جودة الوجبات المقدمة للحجاج، بما يتناسب مع تنوع الجنسيات والثقافات الغذائية لأكثر من 180 جنسية تؤدي مناسك الحج سنوياً.

ويبلغ مستهدف الرؤية بحلول عام 2030، في الوصول بنسبة رضا الحجاج والمعتمرين 85% ومن الأهداف المرتبطة أيضا رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 15 مليون معتمر وزائر، إضافة إلى تسهيل الوصول للحرمين الشريفين.

وتتعامل أمانة العاصمة المقدسة مع الكثافة العالية لأعداد الحجاج في مكة المكرمة عبر تشغيل منظومة رقمية متكاملة وميدانية ترتبط بغرف عمليات تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تجهيز 177 صالة إيواء بطاقة تتجاوز 15 ألف حاج، وتشغيل 95 فرقة طوارئ بحسب ما ذكرته الأمانة لـ"الاقتصادية".

وبينت أن هناك أكثر من 22 ألف كادر، وأكثر من 3 آلاف معدة وآلية، و66 مركز خدمات بلدية، وتتيح استقبال البلاغات عبر قنوات متعددة والتعامل معها بشكل فوري.

الأمانة تعمل على تشغيل وصيانة شبكة طرق تتجاوز 11.3 مليون متر طولي داخل مكة المكرمة، وأكثر من 274 ألف متر طولي في المشاعر المقدسة، إضافة إلى متابعة جاهزية 62 نفقًا و143 جسرًا ضمن نطاق الخدمة. كما نفذت أعمال سفلتة ومعالجات ميدانية مستمرة، بهدف رفع كفاءة الحركة وتحسين السلامة المرورية.

كما تشرف على منظومة إنارة تضم 145 ألف عمود وبرج إنارة في مكة المكرمة و5 آلاف عمود في المشاعر المقدسة، إلى جانب شبكة من الجسور تشمل 123 جسرًا في مكة و20 جسرًا في المشاعر.

وقالت الأمانة إنها توظّف عددًا من التقنيات الذكية الداعمة لاتخاذ القرار، من أبرزها المصيدة الذكية لرصد كثافة البعوض وتحليل البيانات لحظيًا، إلى جانب استخدام حلول رقمية لرصد المؤشرات التشغيلية وتحليلها بشكل مستمر.



