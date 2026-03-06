الجمعة, 20 مارس 2026 | 1 شَوَّال 1447
الأخبار

أمريكا ستؤمن خسائر بحرية في الخليج تصل إلى 20 مليار دولار

«رويترز» من واشنطن
الجمعة 6 مارس 2026 22:18 |1 دقائق قراءة
أمريكا ستؤمن خسائر بحرية في الخليج تصل إلى 20 مليار دولار

 قالت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستوفر إعادة تأمين لخسائر تصل إلى 20 مليار دولار في منطقة الخليج، للمساعدة في توفير الثقة لشركات شحن النفط والغاز خلال الحرب على إيران.

وأصدر الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء توجيهات إلى المؤسسة بتوفير تأمين من المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج، وذلك بعد توقف حركة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، حيث يمر عادة 20 % من النفط العالمي يوميا.

وأوضحت مؤسسة تمويل التنمية الدولية أن التأمين سيُقدّم دوريا، وسيركز في بادئ الأمر على تأمين هياكل السفن والآلات والبضائع.

