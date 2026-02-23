«أكوا» توقّع اتفاقية مع وزارة الطاقة التركية لتطوير مشاريع بقدرة 5 جيجاواط

وقعت أكوا باور اتفاقية استثمار مبدئية مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في تركيا بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط، ضمن برنامج يستهدف دعم خطط التوسع في الطاقة النظيفة.

وبحسب بيان الشركة المدرجة في السوق السعودية، تتضمن المرحلة الأولى تطوير محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط في منطقتي سيواس وتاشيلي، على أن تتولى الشركة مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل.

كما جرى توقيع اتفاقية شراء طاقة مبدئية ومنفصلة مع شركة الكهرباء التركية (EÜAŞ) لتنظيم بيع الكهرباء المنتجة من المحطات المزمع إنشاؤها.

يشير البرنامج إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تركيا إلى رفع قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة إلى 120 جيجاواط بحلول عام 2035، ضمن مستهدفاتها في مجال التحول الطاقي.

ويأتي المشروع امتدادًا لحضور «أكوا» في السوق التركية ، حيث سبق أن طورت محطة «كيريكالي» المستقلة لتوليد الكهرباء بقدرة 927 ميجاواط، والتي دخلت التشغيل التجاري عام 2017.

أثر على سوق الطاقة

ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة كهرباء بأسعار تعاقدية طويلة الأجل، بما يسهم في استقرار التكاليف وتعزيز تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب تقليص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. كما يُنتظر أن تسهم الاستثمارات في خلق فرص عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

وأشارت الشركة إلى أن مشاريعها السابقة في تركيا اعتمدت بشكل كامل على كوادر محلية في مراحل التطوير، في إطار توجهها نحو تعزيز المحتوى المحلي في الأسواق التي تعمل بها.

وتأتي الاتفاقية في سياق توسع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة إقليميًا، في ظل توجهات دولية متزايدة لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.