انخفضت أسعار القهوة العالمية اليوم الجمعة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 40 % على واردات المنتجات الزراعية البرازيلية ومنها القهوة والكاكاو في مواجهة القلق المتزايد بين المستهلكين الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أسعار بيع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت 40 % على أساس سنوي في سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرسوم الجمركية، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامل رئيسي وراء انخفاض شعبية ترمب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويأتي إلغاء ترمب للرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل في أعقاب أمر مماثل أعلن عنه يوم الجمعة الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على القهوة وعشرات المنتجات الزراعية الأخرى من الدول المنتجة.

وتزود البرازيل، أحد أكبر زارعي القهوة في العالم، الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بحوالي ثلث ما تطلبه من القهوة.

وخلال التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبن العربي (أرابيكا) في بورصة إنتركونتننتال، بنسبة 4.6 % إلى 3.5925 دولار للرطل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 6 % إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب بن الروبوستا، التي تستخدم عادة في القهوة سريعة الذوبان بدلا من الخلطات المحمصة والمطحونة حيث تهيمن قهوة الأرابيكا، بنسبة 5 % إلى 4400 دولار للطن، بعد أن انخفضت في وقت سابق 8 %.