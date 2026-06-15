أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026.. بوابة سعودية نحو العالم بشراكة ألمانية

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتنظيم شركة معارض الرياض المحدودة، في حدث يعكس الزخم المتنامي للقطاع الصناعي السعودي ويعزز مكانة المملكة على خارطة الصناعة العالمية.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب حضور واسع من المستثمرين والخبراء وصناع القرار، في وقت تواصل فيه المملكة تسريع جهودها لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتبرز الشراكة الاستراتيجية بين شركة معارض الرياض وشركة ميسي دوسلدورف الألمانية كأحد أهم عناصر النسخة الحالية، حيث تسهم في نقل الخبرات والمعايير العالمية إلى السوق السعودية، وتعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي للفعاليات الصناعية المتخصصة.

وتُعد ميسي دوسلدورف من أبرز شركات تنظيم المعارض التجارية في العالم، إذ تنظم سنويًا عشرات المعارض الدولية المتخصصة في قطاعات صناعية متنوعة، من بينها معارض رائدة عالميًا مثل K لصناعات البلاستيك والمطاط، وInterpack للمعالجة والتغليف، وDrupa لتقنيات الطباعة.

امتداد لشراكة انطلقت في 2025

وتعود بداية التعاون بين الجانبين إلى نسخة عام 2025 من أسبوع الرياض الدولي للصناعة، حين تم الإعلان عن اتفاقية استراتيجية هدفت إلى توظيف الخبرات العالمية للمعارض الألمانية المتخصصة داخل الحدث الصناعي السعودي.

وتتوسع هذه الشراكة خلال نسخة 2026 عبر تنظيم ثلاثة معارض رئيسية تشمل النسخة الحادية والعشرين من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، إضافة إلى النسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية.

منصة عالمية للفرص الصناعية والاستثمارية

ويمثل الحدث منصة متكاملة لربط السوق السعودية بالشبكات العالمية للمصنعين والمستثمرين وشركات التقنية الصناعية، حيث يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات التصنيع والتغليف والطباعة والخدمات اللوجستية.

كما يوفر فرصًا واسعة لعقد الشراكات التجارية واستكشاف الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.

مؤتمر دولي يناقش مستقبل الصناعة

وإلى جانب المعارض المتخصصة، يستضيف أسبوع الرياض الدولي للصناعة مؤتمرًا دوليًا ينطلق في 22 يونيو، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع.

ويتناول المؤتمر موضوعات متعددة تشمل خفض الانبعاثات الكربونية، والاقتصاد الدائري، والاستدامة الصناعية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار وأحدث التقنيات التي تسهم في رفع كفاءة المصانع وتعزيز الإنتاجية.

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

ويأتي تنظيم الحدث في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية سلاسل الإمداد، بما يدعم تحول المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

كما تعكس الشراكة السعودية الألمانية توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد نحو نقل المعرفة والخبرات الصناعية المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة خلال السنوات المقبلة.

ويفتح أسبوع الرياض الدولي للصناعة أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 1:30 ظهرًا حتى 9:30 مساءً، مع إتاحة التسجيل المسبق للراغبين في حضور فعالياته عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للحدث.