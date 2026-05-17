أساور صحية لمتابعة رجال الأمن في الحج وطائرات مسيرة لإيصال الأدوية

من المنتظر أن تشهد السعودية خلال موسم حج 2026 توظيف تقنيات حديثة لمواجهة التحديات الميدانية، مثل الأساور الذكية لمتابعة الحالة الصحية لرجال الأمن وتعزيز التدخل الاستباقي، إضافة إلى استخدام حلول ذكية مثل الطائرات المسيّرة لإيصال المستلزمات الطبية والأدوية، وعربات ذكية متنقلة في مواقع العمل الميدانية وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مسؤولون مشاركون في منتدى الصحة والأمن في الحج.

71 حلقة وصل بين الفرق الميدانية والمنشآت الصحية

رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسي قال لـ"الاقتصادية" إن الهيئة عملت على توفير 200 عربة كهربائية تتواجد في جبل الرحمة، والجمرات، وبين الحشود، تمتاز بتسهيل وصول المسعف بين الحشود، ونقل الحاج المصاب الذي يحتاج إلى خدمة إسعافية.

وفيما يخص المتطوعين، أوضح العويسي أن عددهم تجاوز العام أكثر من 1000 متطوع 50% منهم من النساء ، يعملون ضمن مسارين، الأول: مسار صحي يشارك في الفرق الإسعافية، ومسار إنساني يقدّم الخدمات للحجاج مثل توزيع المياه وأعمال التبريد.

وقال: إن مسارات الطوارئ تعد أحد الحلول التي تم العمل حيث تم إيجاد 71 محطة التقاء لتكون حلقة وصل بين الفرق الميدانية وتأمن الوصول إلى المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية.

دعم منظومة الرعاية الصحية عبر شبكة متنقلة

من جهته أكد المشرف العام على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح المحسن على توفير دعم منظومة الرعاية الصحية للحجاج عبر شبكة متنقلة تشمل عيادات ميدانية في المشاعر المقدسة، وخدمات رعاية أولية وعاجلة، إلى جانب مستشفى مرجعي في مكة المكرمة.

وأوضح دخول عدد من التقنيات التي تعزز سرعة الاستجابة مثل الأساور الذكية لمتابعة الحالة الصحية لرجال الأمن، والطائرات المسيّرة لإيصال المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى عربات ذكية متنقلة في مواقع عمل المكلفين في الميدان.

واستقبلت السعودية 1.6 مليون حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين في موسم الحج الماضي في حين بلغ عدد الحجاج الواصلين بنهاية الأسبوع الماضي نحو 860 ألف حاج.

800 مشارك في الهاكاثون المصاحب للمنتدى

المنتدى يتضمن جلسات حوارية بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية والصحية والتنظيمية، ويشارك فيه مجموعة واسعة من المبتكرين ورواد الأعمال حيث تجاوز عدد المشاركين في الهاكاثون المصاحب للمنتدى 800 مشارك، يعملون على تطوير حلول ذكية تسهم في مواجهة تحديات موسم الحج، بما يُظهر روح المشاركة المجتمعية والابتكار.

ويتضمن المنتدى برنامجًا متنوعًا يضم أكثر من 15 جلسة حوارية، و6 كلمات رئيسية، و3 ورش عمل، إلى جانب فعالية TEDx، وهاكاثون مصاحب شارك فيه نحو 90 فريقاً، ومعرضًا تشارك فيه أكثر من 30 جهة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج.



