سجلت شركة "أديس القابضة" (ADES Holding) السعودية، المتخصصة في خدمات الحفر والتنقيب بقطاع النفط والغاز، ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة نحو 8% خلال الربع الثالث، لتصل إلى 219.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

الشركة قالت في بيان إفصاحها اليوم على تداول، أن هذا النمو يعود إلى زيادة الأرباح التشغيلية، إلى جانب الأرباح المحققة من الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر خلال الربع الحالي.

نمو الإيرادات مدفوع بارتفاع نشاط الحفر البحري في الأسواق الدولية

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مدفوعة بزيادة المساهمات من قطاع الحفر البحري في كل من مصر والهند وجنوب شرق آسيا ونيجيريا. ويعكس هذا النمو إعادة نشر عدد من الحفارات المنقولة من المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى دمج حفّارتين متميزتين تم الاستحواذ عليهما من شركة "فانتيدج دريلينغ" (Vantage Drilling) خلال الربع الرابع من 2024، ما ساهم في تعزيز النشاط في الأسواق الدولية.

ورغم ارتفاع مصروفات الاستهلاك والفوائد، ارتفع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 7.8%، حيث تم تعويض أثر هذه الزيادة عبر الأرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

حضور إقليمي يتزايد في قطاع الحفر والتنقيب

تُعد شركة أديس القابضة، التي تأسست عام 2002، من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات الحفر والتنقيب بقطاع النفط والغاز. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الحفر البحري والبري، وخدمات الصيانة والإصلاح، والحفر المدار، مع تركيزها على توفير حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لعملائها في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.