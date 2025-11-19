الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأخبار

أعلنت أرامكو السعودية، عن 17 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 30 مليار دولار مع شركات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال مجموعة شركاتها التابعة لها.

ووفق بيان الشركة اليوم، تُعد هذه المذكرات والاتفاقيات امتدادًا لما أُعلن عنه في مايو الماضي بشأن 34 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة إجمالية محتملة تقارب 90 مليار دولار.

تدعم الشراكة مع الشركات فتح فرص تعاون محتملة مع شركات في أمريكا تقدر قيمتها بنحو 120 مليار دولار، وستعزز أهداف النمو الإستراتيجية لأرامكو السعودية مع تعزيز القيمة للمساهمين.

وتشمل الاتفاقيات تعاونًا وشراكات في عدد من المجالات، من ضمنها أعمال الغاز الطبيعي المُسال، والخدمات المالية، وتصنيع المُركبات المتقدمة، وشراء المواد والخدمات.

ويتزامن هذا الإعلان مع أعمال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025 في واشنطن العاصمة، ويُعد امتدادًا لتاريخ طويل من الشراكة بين أرامكو السعودية والشركات الأمريكية، يمتد لأكثر من تسعة عقود. 

وتشمل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجديدة التي أعلنت عنها أرامكو السعودية، ما يلي:

  الغاز الطبيعي المُسال  

ميد أوشن إنيرجي: مذكرة تفاهم تتعلق باستثمار محتمل في مشروع ليك تشارلز للغاز الطبيعي المُسال.

- كومنويلث للغاز الطبيعي المُسال: تتعلق بمشروع تسييل الغاز في لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال شراء أرامكو للتجارة ا للغاز الطبيعي المسال والغاز.  

المشتريات وتوريد المواد والخدمات  

تعكس عدة عقود واتفاقيات طبيعة العلاقات القائمة مع موردين إستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية مع كلٍّ من: (إس إل بي)، وبيكر هيوز، وماكديرموت، وهاليبرتون، ونسر، و(كي بي آر)، وفلوسيرف، و(إن أو في)، وورلي، وفلور. ويقدم هؤلاء الموردون مواد عالية الجودة وخدمات احترافية تساعد في دعم مشاريع وأعمال أرامكو.

تصنيع المُركبات المتقدمة  

ساينسكو: تمديد مذكرة تفاهم لاستكشاف توطين تصنيع ألياف الكربون والمُركبات المتقدمة لاستخدامها في التطبيقات الصناعية.  

الخدمات المالية  

اتفاقية استثمار وإدارة أصول شركة وصاية مع: لومس سيلز، وبلاك ستون، وشركة بي جي آي إم. - جي بي مورجان: تعاون إستراتيجي لإدارة الحسابات النقدية.

التعريفات
أرامكو السعوديةطاقةشراكات اقتصادية
