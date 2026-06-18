آفاق للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في النحاس





آندي هوم

هدأت موجة المضاربة التي دفعت أسعار النحاس إلى مستويات قياسية في يناير، لكنها لا تزال مستمرة. ولا يزال المستثمرون، من المؤسسات والأفراد، ينجذبون إلى النحاس لما يمثله من أهمية إستراتيجية في كلٍ من التحول الطاقي والاتجاهات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتقوم الصناديق الاستثمارية ببناء مراكز شراء جديدة على عقد النحاس الرئيسي في بورصة شيكاغو التجارية، بينما يظل المستثمرون الأفراد نشطين للغاية في المنتجات الأصغر حجماً في البورصة. وقد أدى التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على واردات النحاس المكرر إلى رفع سعر النحاس في بورصة شيكاغو التجارية فوق مستويات بورصة لندن للمعادن، وعزز مكانة النحاس كمعدن حيوي، ما زاد من حدة المضاربة.

كما أن الصناديق الاستثمارية لديها مراكز شراء صافية في عقد النحاس في بورصة لندن للمعادن، لكن المقياس الحقيقي لتوقعات المستثمرين المتفائلين هو سوق خيارات بورصة لندن للمعادن.

كما أن الصناديق الاستثمارية لديها مراكز شراء صافية في عقد النحاس في بورصة لندن للمعادن، لكن المقياس الحقيقي لتوقعات المستثمرين المتفائلين هو سوق خيارات بورصة لندن للمعادن .

تراجع المضاربون على انخفاض الأسعار

قلّص مديرو الأموال مراكزهم الشرائية في بورصة شيكاغو التجارية خلال تراجع أسعار النحاس في مارس، لكنهم سرعان ما عادوا للدخول مع الارتفاع اللاحق. قفز صافي المراكز الشرائية الجماعية من أدنى مستوى له في مارس عند 35,802 عقدًا إلى 77,131 عقدًا في بداية يونيو، وهو أعلى مستوى من التزام المستثمرين بالارتفاع منذ أوائل 2021.انخفض صافي المراكز منذ ذلك الحين إلى 71,127 عقدًا، ولكن من الملاحظ أن التحولات الحالية في مراكز المستثمرين مدفوعة إلى حد كبير بالمضاربين على ارتفاع الأسعار.

لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من المضاربين على انخفاض الأسعار في سوق النحاس الأمريكي. حافظت مراكز البيع لدى الصناديق على مستويات منخفضة تاريخيًا دون مستوى 20,000 عقد منذ منتصف العام الماضي. يُهيمن على عقد النحاس القياسي في بورصة شيكاغو التجارية

صناديق الاستثمار الخوارزمية، التي تستفيد من إشارات الزخم. ما لم ينعكس اتجاه ارتفاع أسعار النحاس، فستبقى هذه الصناديق في مراكز شرائية. إذا امتدت الأزمة، فستستمر لفترة أطول.

قطاع التجزئة

ليس من الواضح من هم المستثمرون الذين يستخدمون عقود النحاس المصغرة في بورصة شيكاغو التجارية ولكن بحجم يُعادل عُشر حجم العقد الرئيسي، يُعد هذا المنتج موجهاً بشكل مباشر للمستثمرين الأفراد.

تزامن ارتفاع أسعار النحاس في يناير مع زيادة قياسية في نشاط العقود المصغرة، ورغم انحسار بعض هذه الزيادة، إلا أن أحجام التداول سجلت ارتفاعاً بنسبة 83% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو.

تم تداول أكثر من 3 ملايين طن متري من النحاس في العقود المصغرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبلغت المراكز المفتوحة في نهاية مايو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي.

سجلت خيارات أحداث النحاس في بورصة شيكاغو التجارية، وهي عبارة عن رهان ثنائي على السعر، أحجام تداول قياسية بلغت 145,478 عقداً في أبريل. وبلغ حجم التداول 58,594 عقداً في مايو، وهو ثاني أعلى رقم مسجل.

سجلت خيارات أحداث النحاس في بورصة شيكاغو التجارية، وهي عبارة عن رهان ثنائي على السعر، أحجام تداول قياسية بلغت 145,478 عقداً في أبريل. انتشرت أحاديث الاستثمار في النحاس بين عامة الناس، وما يحدث في عقود بورصة شيكاغو التجارية (CME) الصغيرة يشير إلى أن عامة الناس يرغبون في المشاركة في هذا النشاط.

هل سيرتفع سعر النحاس أكثر فأكثر؟

عكست مراكز الصناديق الاستثمارية في عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن الوضع على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وإن كان ذلك بشكل أقل وضوحًا.

تعافى صافي الاستثمار منذ مارس، لكنه لا يزال متواضعًا عند 34,918 عقدًا مقارنةً بالنصف الثاني من العام الماضي، عندما تجاوزت رهانات الصعود الجماعية 60,000 عقد بانتظام.

بينما عاد سعر النحاس في بورصة شيكاغو التجارية مرتين إلى ذروته في يناير، بفضل التكهنات حول قرار أمريكي وشيك بشأن الرسوم الجمركية، ظل سوق النحاس في لندن متذبذبًا عند مستوى أقل بنحو 800 دولار من أعلى مستوى له في يناير البالغ 14,527.50 دولارًا للطن. يبدو أن المستثمرين حذرون من الإفراط في الاستثمار في العقود الآجلة، لكن سوق الخيارات ترسم صورة مختلفة تمامًا

يُظهر حجم التداول المفتوح في السوق حتى نهاية هذا العام ميلاً كبيراً نحو خيارات الشراء التي تمنح حق الشراء.

وحتى يوم الجمعة 12 يونيو، بلغ إجمالي حجم التداول المفتوح لخيارات الشراء حتى ديسمبر ما يقارب 112,000 عقد، مقارنةً بـ 52,000 عقد فقط لخيارات البيع التي تمنح حق البيع.

وتتركز الرهانات الصعودية على سعري التنفيذ 15,500 دولار و17,000 دولار للطن في سبتمبر. ويبلغ حجم التداول المفتوح في السوق 17,526 و16,773 عقداً على التوالي، وهو ما يمثل مركزاً إجمالياً يعادل أكثر من 850,000 طن من النحاس.

وتُعد هذه توقعات عالية بالنظر إلى أن سعر بورصة لندن للمعادن (LME) لأجل 3 أشهر يحوم حالياً فوق مستوى 13,800 دولار للطن بقليل. بل إن بعض التوقعات أكثر تفاؤلاً. هناك مراكز مفتوحة لعقود خيارات الشراء بأسعار تصل إلى 20,000 دولار للطن في ديسمبر. بل إن أحد المستثمرين المتفائلين للغاية اشترى حزمة من عقود خيارات الشراء، بحجم 50 عقدًا شهريًا حتى ديسمبر، بسعر تنفيذ 25,000 دولار للطن.

قوة المال

لطالما كان النحاس محط أنظار المستثمرين كمؤشر على أداء قطاع التصنيع العالمي لعقود، وقوة المال في تحريك الأسعار ليست بالأمر الجديد. على سبيل المثال، يُقدّر محللو سيتي أن الصناديق اشترت نحو 1.5 مليون طن من النحاس في 2020، مستوعبةً بسهولة فائضًا ماديًا قدره 500,000 طن ناتج عن إغلاق كوفيد-19، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وهم يُكررون هذا النهج هذا العام، حيث يُسعّرون النحاس بناءً على خصائصه الهيكلية المستقبلية بدلاً من الواقع الحالي الأكثر تعقيدًا. لكن الخطر يكمن في أنه مع ازدياد إقبال المستثمرين على النحاس، يصبح الشراء المضاربي توقعًا لارتفاع الأسعار أمرًا شائعًا.

نبوءة تحقق ذاتها.

ضخّ أموالاً طائلة في سوق محدودة كالنحاس، وسيتحرك السعر في اتجاه واحد. لا يتمتع العرض ولا الاستخدام بمرونة سعرية كافية لتوفير أي دعم أساسي قصير الأجل. ربما هذا ما يراهن عليه المضارب المتفائل الذي يمتلك خيارات شراء بقيمة 25,000 دولار.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز