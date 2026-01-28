الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.14
(1.37%) 0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة161.9
(1.70%) 2.70
الشركة التعاونية للتأمين137.9
(1.03%) 1.40
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.33
(-0.31%) -0.07
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.62
(1.85%) 0.52
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.28
(0.84%) 0.22
شركة أملاك العالمية للتمويل11.32
(0.98%) 0.11
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(-0.99%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.2
(-0.22%) -0.06
شركة الوطنية للتأمين13.89
(1.46%) 0.20
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.48
(0.52%) 0.08
البنك الأهلي السعودي44.1
(-0.23%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.66
(0.53%) 0.14
إنفوجرافيك

مبيعات المطاعم في السعودية

الأربعاء 28 يناير 2026 17:36
مبيعات المطاعم في السعودية
