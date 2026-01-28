الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.14
(1.37%) 0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة
161.9
(1.70%) 2.70
الشركة التعاونية للتأمين
137.9
(1.03%) 1.40
شركة الخدمات التجارية العربية
120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية
5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب
38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني
22.33
(-0.31%) -0.07
شركة موبي الصناعية
11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
28.62
(1.85%) 0.52
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد
26.28
(0.84%) 0.22
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.32
(0.98%) 0.11
شركة المنجم للأغذية
54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55
(-0.99%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية
123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة
27.2
(-0.22%) -0.06
شركة الوطنية للتأمين
13.89
(1.46%) 0.20
أرامكو السعودية
25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية
15.48
(0.52%) 0.08
البنك الأهلي السعودي
44.1
(-0.23%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
26.66
(0.53%) 0.14
إنفوجرافيك
مبيعات المطاعم في السعودية
الأربعاء 28 يناير 2026 17:36
|
1 دقائق قراءة
