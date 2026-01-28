الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة162.1
(1.82%) 2.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.34
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.12
(-0.18%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.68
(0.60%) 0.16
إنفوجرافيك

كثافة المطاعم والمقاهي في السعودية

الأربعاء 28 يناير 2026 17:34 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
كثافة المطاعم والمقاهي في السعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية