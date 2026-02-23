الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
سوق السعودية
10,565.74
0.61%
64.71
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
6.97
(1.01%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة
131.6
(1.62%) 2.10
الشركة التعاونية للتأمين
123.7
(-0.64%) -0.80
شركة الخدمات التجارية العربية
110
(3.38%) 3.60
شركة دراية المالية
5.09
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب
36.02
(0.67%) 0.24
البنك العربي الوطني
20.1
(0.65%) 0.13
شركة موبي الصناعية
11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
26.48
(3.04%) 0.78
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
15.95
(1.59%) 0.25
بنك البلاد
25.5
(0.39%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل
10.2
(0.79%) 0.08
شركة المنجم للأغذية
48.24
(1.26%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.5
(-2.29%) -0.27
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.45
(1.93%) 1.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية
129.4
(1.89%) 2.40
شركة الحمادي القابضة
24.12
(1.13%) 0.27
شركة الوطنية للتأمين
11.76
(1.20%) 0.14
أرامكو السعودية
26.68
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية
12.61
(2.77%) 0.34
البنك الأهلي السعودي
40.08
(-0.20%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
28.96
(7.74%) 2.08
إنفوجرافيك
صادرات خليجية متضررة من رفع رسوم ترمب
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 22:25
|
1 دقائق قراءة
