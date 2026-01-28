الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
سوق السعودية
11,211.1
0.78%
87.10
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.15
(1.49%) 0.12
مجموعة تداول السعودية القابضة
162.5
(2.07%) 3.30
الشركة التعاونية للتأمين
138.4
(1.39%) 1.90
شركة الخدمات التجارية العربية
120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية
5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب
38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني
22.4
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية
11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
28.62
(1.85%) 0.52
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد
26.34
(1.07%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية
54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية
122.9
(0.57%) 0.70
شركة الحمادي القابضة
27.18
(-0.29%) -0.08
شركة الوطنية للتأمين
13.86
(1.24%) 0.17
أرامكو السعودية
25.4
(0.87%) 0.22
شركة الأميانت العربية السعودية
15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي
44.28
(0.18%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
26.68
(0.60%) 0.16
إنفوجرافيك
تسارع نمو المعروض على الطلب في قطاع المطاعم
الأربعاء 28 يناير 2026 17:33
|
1 دقائق قراءة
