الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
10,893.63
1.38%
148.18
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة
148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين
119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية
126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية
5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب
36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني
21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية
11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد
24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية
52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية
113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة
27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين
13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية
24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية
16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي
42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
27.92
(-0.14%) -0.04
إنفوجرافيك
الإنتاج الصناعي في السعودية ينمو بأعلى وتيرة قياسية
الأحد 11 يناير 2026 19:21
|
1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن