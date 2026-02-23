الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
سوق السعودية
10,776.32
0.78%
83.63
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
7.27
(1.39%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة
139.6
(3.33%) 4.50
الشركة التعاونية للتأمين
130.5
(1.16%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية
112.2
(1.08%) 1.20
شركة دراية المالية
5.25
(1.74%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب
36.52
(-1.03%) -0.38
البنك العربي الوطني
20.59
(1.93%) 0.39
شركة موبي الصناعية
11.14
(-1.42%) -0.16
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
26.98
(1.05%) 0.28
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
16.49
(1.41%) 0.23
بنك البلاد
25.98
(0.70%) 0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل
10.13
(-0.20%) -0.02
شركة المنجم للأغذية
50.35
(2.42%) 1.19
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.52
(0.09%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.3
(2.50%) 1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية
132.9
(2.39%) 3.10
شركة الحمادي القابضة
25
(1.50%) 0.37
شركة الوطنية للتأمين
12.35
(1.48%) 0.18
أرامكو السعودية
25.88
(-0.84%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية
12.9
(0.78%) 0.10
البنك الأهلي السعودي
40.9
(0.39%) 0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
28.38
(-0.77%) -0.22
إنفوجرافيك
الأصول الاحتياطية السعودية تستعيد مستويات ما قبل كورونا
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 22:27
|
1 دقائق قراءة
