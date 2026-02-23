الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
سوق السعودية
10,565.74
0.73%
76.83
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
6.9
(-0.86%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة
129.5
(-0.38%) -0.50
الشركة التعاونية للتأمين
124.5
(-3.56%) -4.60
شركة الخدمات التجارية العربية
106.4
(-2.39%) -2.60
شركة دراية المالية
5.09
(-0.20%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب
35.78
(-1.21%) -0.44
البنك العربي الوطني
19.97
(-0.60%) -0.12
شركة موبي الصناعية
11.3
(0.89%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
25.7
(-1.83%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
15.7
(0.64%) 0.10
بنك البلاد
25.4
(1.89%) 0.47
شركة أملاك العالمية للتمويل
10.12
(1.20%) 0.12
شركة المنجم للأغذية
47.64
(-0.71%) -0.34
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.77
(-2.24%) -0.27
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
54.4
(4.21%) 2.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية
127
(5.05%) 6.10
شركة الحمادي القابضة
23.85
(-0.54%) -0.13
شركة الوطنية للتأمين
11.62
(-2.19%) -0.26
أرامكو السعودية
26.72
(1.91%) 0.50
شركة الأميانت العربية السعودية
12.27
(-2.15%) -0.27
البنك الأهلي السعودي
40.16
(0.45%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
26.88
(9.94%) 2.43
إنفوجرافيك
ارتفاع أرباح البنوك من قطاع "الشركات" بـ 17%
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 22:30
|
1 دقائق قراءة
